Вночі в Росії лунали вибухи в районі важливої авіабази та не лише (відео)

Відстань від кордону з Україною до Рязані — близько 700 кілометрів

В ніч на середу, 4 грудня, Росію атакували безпілотники. Зокрема вибухи пролунали в районі військового аеродрому "Дягілєво" на околиці міста Рязань. Також гучно було в районі міста Новоросійськ (Краснодарський край РФ).

Як пише Telegram-канал Astra, за словами місцевих жителів вибухи в районі "Дягілєво" пролунали близько четвертої години. Перед цим було чути звуки безпілотників, що летять. Момент одного з вибухів потрапив на відео.

Губернатор Рязанської області Павло Малков заявив, що сили ППО РФ збили над регіоном 3 безпілотні літальні апарати. Він додав, що за попередньою інформацією "постраждалих та руйнувань немає". У міноборони РФ повідомили, що за ніч на 4 грудня засобами ППО були перехоплені та знищені 24 безпілотники, які там назвали "українськими". Шість – над територією Ростовської області, п'ять – над Брянською, чотири – над Білгородською, три – над Рязанською, один – над Астраханською, п'ять – над Краснодарським краєм.

Варто зазначити, що згідно з відкритими даними, на авіабазі "Дягілєво" дислокуються 43-й Центр бойового застосування та переучування льотного складу РФ (ЦБЗ ПЛС), який оснащений літаками Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26. Також там розташований 203-й окремий авіаполк літаків-заправників, оснащений літаками-заправниками Іл-78. Поруч з авіабазою також розташований 360-й авіаційний ремонтний завод.

Авіабаза "Дягілєво" вже була під ударом безпілотників. Зокрема дрони ГУР МОУ атакували її в липні цього року.

Крім того, минулої ночі гучно було й у районі міста Новоросійськ. РосЗМІ, з посиланням на місцевих жителів писали про серію вибухів, які лунали й у самому місті, й на околицях. Місцева влада заявила про роботу ППО.

Як повідомляв "Телеграф", вибухи у Рязані лунали й 26 жовтня. Після них виникла заграва в районі місцевого нафтозаводу.