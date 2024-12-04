В Одессе ранним утром раздался мощный взрыв — тревогу так и не объявили

По словам жителей города, бахнуло сильно

Утром в среду, 4 декабря, около 5:30 в Одессе раздался громкий взрыв. Воздушной тревоги в области в этот момент объявлено не бело, не дали ее и после взрыва.

Об этом сообщает корреспондентка "Телеграфа". Данные подтверждают и местные паблики.

Мониторинги о целях на город также не сообщали. Пока причина взрыва неизвестна. Однако жители города в соцсетях пишут, что взрыв был очень мощный.

По состоянию на 6:05 воздушная тревога в Украине не объявлена. "Красные" только оккупированные Луганщина и Крым.

Как сообщал "Телеграф", на блокпосту в Одесской области водитель легковушки сбил двух пограничников — один военнослужащий погиб на месте. Трагедия произошла 2 декабря около 18:00. За рулем автомобиля ВАЗ находился 66-летний мужчина, не обративший внимания на дорожные знаки по ограничению скорости.

Также мы рассказывали, что цены на елочном рынке в Одессе удивили сеть. Стартуют ценники здесь от 1800 гривен за самое "скромное" деревце. Итоговая стоимость елки формируется в зависимости от ее размера. Средние елки будут стоить примерно 2500-2900 гривен. Самые шикарные экземпляры "затянут" на 4500 — 5000 гривен.