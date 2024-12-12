Даже не явился на похороны: что известно о сыне Жириновского, которому он хотел оставить свою партию

Сын Владимира Жириновского не приехал на похороны отца

Владимир Жириновский — известный российский политик, который всю жизнь строил карьеру в своей Либерально-демократической партии России. А еще он был известным украинофобом и грозился "захватить Киев за три дня". Однако 6 апреля 2022 года политик умер, а на его похороны приходил сам Путин. А вот родной сын Игорь Лебедев на прощание с отцом не явился.

"Телеграф" расскажет, что известно про Игоря Лебедева, который проигнорировал смерть и похороны отца.

Сын Жириновского — что о нем известно

Старший сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев был рожден в официальном браке политика с Галиной Лебедевой. Когда мальчику было полтора года родители развелись. Однако политик не забыл о сыне и часто навещал и общался с ним. А потом спустя время он наладил отношения с бывшей женой и они снова стали жить вместе. Галина Лебедева была против снова оформлять брак, так что они просто жили вместе и на 25 годовщину свадьбы просто обвенчались в церкви. При этом у Жириновского есть еще несколько внебрачных детей.

Что касается Игоря, то родители намеренно дали ему фамилию матери Лебедев, чтобы фамилия известного отца-политика не сказалась на его собственной жизни. Известно, что Игорь Лебедев родился в Москве 27 сентября 1972 года, сейчас ему 52 года.

Лебедев в 1996 году закончил Московскую государственную юридическую академию. Он является кандидатом социологических наук и доктором исторических наук.

Жириновский с сыном. Фото: Getty Images

После окончания обучения Жириновский привел сына в свою партию и на государственные должности. В будущем планировалось, что лидер ЛДПР передаст партию сыну, как бы в наследство. Однако этого не произошло. На выборах в Госдуму VIII созыва от партии ЛДПР в сентябре 2021 года Игорь Лебедев не участвовал. Тогда он сообщил общественности, что прекращает свою политическую деятельность.

Игорь Лебедев. Фото: Getty Images

В мае 2022 года появилась информация, что в июле 2021 года Игорь Лебедев сменил ФИО на Давид Александрович Гарсия и эмигрировал в Испанию. Позже была информация, что он с женой и детьми живет в Америке.

Жириновский с сыном. Фото: Getty Images

Примечательно, что Игорь Лебедев, как и его мама Галина Лебедевы не появились на похоронах Владимира Жириновского в апреле 2022 года. Однако кто-то прислал венок с подписью: "Давай помиримся", который приняли за венок от сына Игоря Лебедева. Что стало причиной возможной ссоры Жириновского с сыном и его решение не ехать на похороны отца, неизвестно.

Могила Жириновского. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что написано на памятнике Жириновскому и как выглядит его могила. Рядом с Ельциным и Жванецким.