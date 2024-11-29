Написала о нем книгу, но не пришла на похороны: как выглядит жена Жириновского и что о ней известно

Они прожили вместе более 50 лет, но она даже не пришла на похороны

Владимир Жириновский — скандальный и эпатажный российский политик, ненавистник Украины с украинскими корнями. Его истерические пропагандистские выступления на российском телевидении помнят далеко за пределами России. В апреле 2022 года он умер и на его похороны пришла вся российская верхушка, даже лично Путин. А вот жена Галина Лебедева, с которой политик прожил полвека, не появилась на прощании.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о Галине Лебедевой, которая была женой Жириновского, и которая не пришла на его похороны.

Жириновский и его жена Галина. Фото: Getty Images

Жена Жириновского — что о ней известно

Жену покойного Владимира Жириновского зовут Галина Александровна Лебедева. Он познакомились во время отдыха в Абхазии 1967-м году. Несколько лет встречались и только в 1971 году поженились. Примечательно, что женщина не захотела брать фамилию мужа и оставила свою девичью — Лебедева.

В официальном браке они прожили всего 8 лет, за это время у них родился сын. А потом они развелись и даже делили имущество через суды. Во время расставания Жириновский крутил романы и даже имел внебрачных детей. Однако не забывал и о сыне, рожденном в браке с Лебедевой. Политик наведывался к сыну и со временем наладил отношения с бывшей женой. В конечном итоге, они снова начали жить вместе, но уже не оформляли брак повторно. Но на 25-ю годовщину супруги обвенчались в храме. А в целом до смерти политика они с женой прожили вместе более 50 лет и он оставил ей и их сыну внушительное наследство.

Жириновский и его жена Галина. Фото: Getty Images

Известно, что Галина Лебедева всю жизнь изучала различные вирусы, а в молодости работала в НИИ. Последние ее труды были посвящены ВИЧ-инфекции. Кроме того, она стала автором книги, посвященной Владимиру Жириновскому.

Жириновский и его жена Галина. Фото: Getty Images

Сейчас Галине Лебедевой 75 лет. По данным российских СМИ, она живет за границей. В интернете иногда появляются фотографии Галины Александровны, на которых она демонстрирует дорогую одежду и роскошные украшения.

Жириновский и его жена Галина. Фото: Getty Images

При этом журналистам так и не удалось выяснить, почему Галина Лебедева не появилась на прощании с мужем Владимиром Жириновским в апреле 2022 года. К слову, сын политика и его жены также не пришел на похороны отца.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит памятник на могиле Пригожина. Его оскверняли секс-игрушкой и обливали краской.