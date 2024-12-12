Навіть не з’явився на похорон: що відомо про сина Жириновського, якому він хотів залишити свою партію

Син Володимира Жириновського не приїхав на похорон батька

Володимир Жириновський — відомий російський політик, котрий все життя будував кар’єру у своїй Ліберально-демократичній партії Росії. А ще він був відомим українофобом та погрожував "захопити Київ за три дні". Однак 6 квітня 2022 року політик помер, а на його похорон приходив сам Путін. А ось рідний син Ігор Лебедєв на прощання з батьком не прийшов.

"Телеграф" розповість, що відомо про Ігоря Лебедєва, який проігнорував смерть та похорон батька.

Син Жириновського — що про нього відомо

Старший син Володимира Жириновського Ігор Лебедєв народився в офіційному шлюбі політика з Галиною Лебедєвою. Коли хлопчику було півтора роки батьки розлучилися. Проте політик не забув про сина і часто відвідував та спілкувався з ним. А потім згодом він налагодив стосунки з колишньою дружиною і вони знову почали жити разом. Галина Лебедєва була проти знову оформляти шлюб, тож вони просто жили разом і на 25 річницю весілля просто повінчалися у церкві. При цьому Жириновський має ще кілька позашлюбних дітей.

Що стосується Ігоря, то батьки навмисно дали йому прізвище матері Лебедєв, щоб прізвище відомого батька-політика не позначилося на його власному житті. Відомо, що Ігор Лебедєв народився у Москві 27 вересня 1972 року, зараз йому 52 роки.

Лебедєв у 1996 році закінчив Московську державну юридичну академію. Він є кандидатом соціологічних наук та доктором історичних наук.

Жириновський із сином. Фото: Getty Images

Після закінчення навчання Жириновський привів сина у свою партію та на державні посади. У майбутньому планувалося, що лідер ЛДПР передасть партію синові як би у спадок. Однак цього не сталося. На виборах до Держдуми РФ VIII скликання від партії ЛДПР у вересні 2021 року Ігор Лебедєв не брав участі. Тоді він повідомив громадськість, що припиняє свою політичну діяльність.

Ігор Лебедєв.

У травні 2022 року з’явилася інформація, що у липні 2021 року Ігор Лебедєв змінив ПІБ на Давид Олександрович Гарсія та емігрував до Іспанії. Пізніше була інформація, що він із дружиною та дітьми живе в Америці.

Жириновський із сином. Фото: Getty Images

Примітно, що Ігор Лебедєв, як і його мама Галина Лебедєва, не з’явилися на похороні Володимира Жириновського у квітні 2022 року. Проте хтось надіслав вінок із підписом: "Давай помиримось", який прийняли за вінок від сина Ігоря Лебедєва. Що стало причиною можливої сварки Жириновського із сином та його рішення не їхати на похорон батька, невідомо.

Могила Жириновського. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що написано на пам’ятнику Жириновському та як виглядає його могила. Поряд з Єльциним та Жванецьким.