Навіть не з’явився на похорон: що відомо про сина Жириновського, якому він хотів залишити свою партію
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Син Володимира Жириновського не приїхав на похорон батька
Володимир Жириновський — відомий російський політик, котрий все життя будував кар’єру у своїй Ліберально-демократичній партії Росії. А ще він був відомим українофобом та погрожував "захопити Київ за три дні". Однак 6 квітня 2022 року політик помер, а на його похорон приходив сам Путін. А ось рідний син Ігор Лебедєв на прощання з батьком не прийшов.
"Телеграф" розповість, що відомо про Ігоря Лебедєва, який проігнорував смерть та похорон батька.
Син Жириновського — що про нього відомо
Старший син Володимира Жириновського Ігор Лебедєв народився в офіційному шлюбі політика з Галиною Лебедєвою. Коли хлопчику було півтора роки батьки розлучилися. Проте політик не забув про сина і часто відвідував та спілкувався з ним. А потім згодом він налагодив стосунки з колишньою дружиною і вони знову почали жити разом. Галина Лебедєва була проти знову оформляти шлюб, тож вони просто жили разом і на 25 річницю весілля просто повінчалися у церкві. При цьому Жириновський має ще кілька позашлюбних дітей.
Що стосується Ігоря, то батьки навмисно дали йому прізвище матері Лебедєв, щоб прізвище відомого батька-політика не позначилося на його власному житті. Відомо, що Ігор Лебедєв народився у Москві 27 вересня 1972 року, зараз йому 52 роки.
Лебедєв у 1996 році закінчив Московську державну юридичну академію. Він є кандидатом соціологічних наук та доктором історичних наук.
Після закінчення навчання Жириновський привів сина у свою партію та на державні посади. У майбутньому планувалося, що лідер ЛДПР передасть партію синові як би у спадок. Однак цього не сталося. На виборах до Держдуми РФ VIII скликання від партії ЛДПР у вересні 2021 року Ігор Лебедєв не брав участі. Тоді він повідомив громадськість, що припиняє свою політичну діяльність.
У травні 2022 року з’явилася інформація, що у липні 2021 року Ігор Лебедєв змінив ПІБ на Давид Олександрович Гарсія та емігрував до Іспанії. Пізніше була інформація, що він із дружиною та дітьми живе в Америці.
Примітно, що Ігор Лебедєв, як і його мама Галина Лебедєва, не з’явилися на похороні Володимира Жириновського у квітні 2022 року. Проте хтось надіслав вінок із підписом: "Давай помиримось", який прийняли за вінок від сина Ігоря Лебедєва. Що стало причиною можливої сварки Жириновського із сином та його рішення не їхати на похорон батька, невідомо.
Раніше "Телеграф" розповідав, що написано на пам’ятнику Жириновському та як виглядає його могила. Поряд з Єльциним та Жванецьким.