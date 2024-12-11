Россия у красной черты: экономист назвал три индикатора развала ее экономики

Власти могут лишить россиян их банковских накоплений

До полномасштабной войны с Украиной Российская Федерация, по оценкам МВФ и Всемирного банка, имела 10-11-ю экономику мира. Это дало ей определенный запас прочности, позволявший РФ последние три года выдерживать международные санкции. Однако три индикатора указывают на постепенное ухудшение экономической ситуации в стране-агрессоре.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. Он напомнил об исследованиях оппозиционных российских экономистов, которые говорят, что в РФ все не так уж плохо, как на Западе.

— Действительно, Россия продержалась, потому что имеет Фонд национального благосостояния, где ликвидная часть составляет 5,8 трлн рублей, плюс примерно 56 трлн рублей — накопления граждан на счетах в банках. Их пока не трогают, и это также индикация того, что Россия не дошла до красной черты. Но это не значит, что она к ней не движется. Однако дьявол кроется в деталях: учетная ставка ("ключевая ставка", как ее называют в России), или ставка рефинансирования, с июля 2023 г. росла восемь раз, — говорит экономист.

Он напомнил, что 20 декабря 2024 года будет девятое увеличение учетной ставки, потому что не удается обуздать инфляцию.

— Ставку повышают, а инфляция аналогично повышается, т.е. "лекарство" против инфляции приводит к тому, что инфляция только растет, — говорит эксперт. — Ставка рефинансирования — это деньги, под какой процент Центробанк РФ выдает деньги банкам. И чтобы клиент мог взять определенную сумму, он должен вернуть Центробанку 21%, а еще — уплатить выгоду коммерческому банку.

По его словам, это делается, чтобы обуздать инфляционные процессы. Но причина — в проблемах с расчетами, которые у России возникли из-за санкций, которые в свою очередь возникли из-за полномасштабной войны. Однако это "лекарство" не дает ожидаемый результат.

— Важный момент: когда мы говорим о российской экономике (будем отталкиваться от заявлений президента Путина) и самом низком уровне безработицы — все равно что температура тела была 39 или 38 градусов и стала 36,6, — говорит Иван Ус. — Это хорошо, но если она станет 35 или 34 – это уже будет плохо. Так же и с трудоустройством: есть незначительное количество людей, которые не работают, но при этом очень большая нехватка кадров. То есть не то, что бы людям негде было работать, а наоборот — очень много предложений, которые не заполняются. Центральный банк России проводит опросы предприятий, сталкиваются ли они с проблемами в наборе кадров. И если в 2020-м году коэффициент был –6,4% (это не безработица, а именно отсутствие кадров), то сейчас он составляет 33,4%.

Экономист говорит, что в России стремительно растет число предприятий, которые жалуются на невозможность найти кадры. Например, больница не может найти ЛОРов, офтальмологов или других специалистов, потому что их нет.

— А почему их нет — вопрос к политике, которую ведет Российская Федерация. Прежде всего, полномасштабная война и связанная с ней сфера. В 2022 году случится прецедент: в сентябре, когда была частичная мобилизация и 300 тысяч человек призвали — 600 тысяч бежали из страны. Вот вам минус 900 тысяч с рынка труда. А кое-кто говорит, что 1 млн 200 тысяч, — продолжает главный консультант НИСИ.

Он указал на еще один индикатор — постоянный рост процентов, под которые Министерство финансов России берет облигации внутреннего государственного займа.

— Если вы увеличиваете проценты, значит спрос на эти облигации низкий и вы хотите увеличить его за счет процентов. Но чем сильнее вы увеличиваете цифру процента, тем больше вы денег должны. И уже сейчас говорят, что Министерство финансов по этим облигациям, учитывая проценты, уже больше должно денег, чем получает, продавая эти облигации.

Иван Ус соглашается, это маленькие индикаторы, но они подталкивают к мысли, что с экономикой РФ не все так хорошо. И то, что происходило с курсом рубля в конце ноября, когда утром доллар стоил 105,5, а уже в обед 114,5 — это очередное подтверждение, что эти проблемы никуда не исчезли.

— Более того, то, что они не "выстрелили" до этого, не означает, что они не "выстрелят" в 2025 году. Поэтому те, кто говорит, что в России возможные проблемы (прежде всего, г-н Буданов) может так случиться, что он как раз попал в цель, — подытожил экономист.

"Телеграф" писал, что санкции не могут уничтожить российскую экономику, они преследуют другую цель.