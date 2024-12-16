"Трамп еще не в Белом доме". В Кремле сделали ряд заявлений о мирных переговорах по Украине

О стамбульских договоренностях тоже не забыли сказать

В понедельник, 16 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал несколько громких заявлений по поводу договоренности с будущим лидером США Дональдом Трампом и завершения войны в Украине.

Как отметил Песков во время брифинга, переговоры по прекращению войны в Украине могут возобновиться на базе стамбульских договоренностей.

"Президент Владимир Путин неоднократно повторял, что они (переговоры — Ред.) могли бы возобновиться на базе стамбульских договоренностей. Они были согласованы, но затем украинская сторона покинула стол переговоров", — сказал пресс-секретарь.

По его словам, говорить о каких-то договоренностях с администрацией Трампа еще рано, ведь пока она не сидит в Белом доме.

"Команда Трампа, во-первых, не управляет Белым домом сейчас. Это первое. В Белом доме сейчас сидит команда Джо Байдена", — сказал Песков.

Заметим, что будущий советник американского президента по нацбезопасности Майк Волц заявил, что команда Трампа рассмотрит предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по поводу перемирия в Украине.

К тому же, Россия пока не поддерживает тему условий, на которых закончиться война, поэтому и о "миротворцах", которые должны находиться в стране после перемирия, говорить рано.

Еще Песков повторил уже устаревший нарратив, что Украина не хочет мира и переговоров.

"Сейчас вы знаете, что украинская сторона отказывается от каких-либо переговоров. Фактически документально эти переговоры президент Владимир Зеленский сам себе запретил", — сказал он.

Ранее "Телеграф" писал, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, готова ли Украина сейчас к переговорам.