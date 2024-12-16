"Трамп еще не в Белом доме". В Кремле сделали ряд заявлений о мирных переговорах по Украине
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О стамбульских договоренностях тоже не забыли сказать
В понедельник, 16 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал несколько громких заявлений по поводу договоренности с будущим лидером США Дональдом Трампом и завершения войны в Украине.
Как отметил Песков во время брифинга, переговоры по прекращению войны в Украине могут возобновиться на базе стамбульских договоренностей.
"Президент Владимир Путин неоднократно повторял, что они (переговоры — Ред.) могли бы возобновиться на базе стамбульских договоренностей. Они были согласованы, но затем украинская сторона покинула стол переговоров", — сказал пресс-секретарь.
По его словам, говорить о каких-то договоренностях с администрацией Трампа еще рано, ведь пока она не сидит в Белом доме.
"Команда Трампа, во-первых, не управляет Белым домом сейчас. Это первое. В Белом доме сейчас сидит команда Джо Байдена", — сказал Песков.
Заметим, что будущий советник американского президента по нацбезопасности Майк Волц заявил, что команда Трампа рассмотрит предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по поводу перемирия в Украине.
К тому же, Россия пока не поддерживает тему условий, на которых закончиться война, поэтому и о "миротворцах", которые должны находиться в стране после перемирия, говорить рано.
Еще Песков повторил уже устаревший нарратив, что Украина не хочет мира и переговоров.
"Сейчас вы знаете, что украинская сторона отказывается от каких-либо переговоров. Фактически документально эти переговоры президент Владимир Зеленский сам себе запретил", — сказал он.
Ранее "Телеграф" писал, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, готова ли Украина сейчас к переговорам.