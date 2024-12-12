Почему Украина не готова к переговорам: Ермак объяснил в интервью

В то же время Зеленский хочет поговорить с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский хочет снова поговорить со своим американским коллегой Джозефом Байденом, чтобы донести, что тот еще может пригласить нашу страну в Североатлантический альянс. А готовность Украины к переговорам сейчас сомнительная.

Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал в интервью для проекта "Карп'як на Суспільному", которое транслировалось в четверг. "Телеграф" собрал основные тезисы этого разговора.

Зеленский хочет поговорить с Байденом, чтобы донести, что у него еще есть возможность пригласить Украину в НАТО

"Безусловно, президент хочет еще раз поговорить с президентом Байденом, для того чтобы еще раз донести, что у него есть такая возможность, пока он еще в должности, пока у него есть эти юридические возможности, действительно сделать такой важный, исторический, я сказал бы, шаг и закрыть все эти 20 с лишним лет, когда нам что-то обещают каждый год, мы меняем формулировку, но нет главного: нет простого шага, взять и пригласить Украину в НАТО", – сказал Ермак.

Также он добавил, что юридически для приглашения в НАТО нужно единство всех стран. "Сегодня решения нет, но мы работаем", — пояснил Ермак.

Трамп хочет закончить войну в Украине справедливым миром

"Дональд Трамп точно хочет прекратить эту войну справедливым миром. […] Мы считаем, что при его лидерстве это может произойти, потому что мы видим, мы слышим, что он действительно настроен на то, чтобы сделать все, чтобы показать лидерство Америки, для того, чтобы заставить Путина действительно говорить о справедливом мире", – объяснил он.

Пока Украина не готова к переговорам с РФ

На вопрос журналиста, готова ли Украина к переговорам с Москвой, глава ОП ответил, что "сегодня еще нет".

"Нам не хватает оружия, не хватает статуса, о котором мы говорим, речь о приглашении в НАТО и понимании четких гарантий, которые бы обеспечили нас, чтобы мы были уверены, что Путин не вернется через два-три года", – сказал он.

По словам Ермака, для начала переговоров Украина должна быть сильной, и тогда сможет говорить с РФ на равных.

Для Зеленского существуют только интересы Украины

"Это его отличает от многих лидеров – для нашего президента существуют только интересы нашей страны и потому, знаете, работать, что-то делать, исходя только из того, у кого какая-то позиция… Для него наиболее важно — это что нужно Украине. Он всегда говорит что нет ничего невозможного, если это отвечает интересам нашего государства", – рассказал Ермак.

Он добавил, что на Зеленского может давить только украинское общество, избравшее его и которое ему доверяет, потому что это тот президент, который остался в столице.

Украина ясно демонстрирует готовность бороться за свою независимость

"Сегодня выглядит так, что мы единственная нация в Европе, а может, и в мире, которая настолько четко демонстрирует, как готова сегодня бороться за свою свободу, свою независимость. Именно это создает сплоченность и единство вокруг Украины", – сказал Ермак.

Нет человека, который ездит на фронт больше, чем Зеленский

"Для Зеленского очень важно, что чувствует каждый наш герой, который находится на линии фронта. Потому что иногда информация доходит не совсем та, в которой нуждается президент. Именно поэтому я не знаю, кто больше ездит на фронт, чем президент, потому что для него это очень важно ", – отметил он.

Напомним, Владимир Зеленский, заявил в интервью христианскому медиа CBN News, что Трамп и его команда смогут достичь мира в Украине через силу. Избранный президент США действительно стремится сделать это быстро.