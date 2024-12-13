Белый дом выбрал новую стратегию: почему поставки оружия для Украины максимально ускорились

Усилия Белого дома имеют резкий контраст с политикой, исповедуемой будущей администрацией новоизбранного президента США Трампа

Администрация президента США Джозефа Байдена немного более, чем за месяц до своего ухода из Белого дома, избрала другую стратегию поставки вооружения Украине. Теперь поставки максимально ускорены с целью предоставить Украине больше сил до 20 января 2025 года.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента.

Усилия Белого дома имеют резкий контраст с политикой, исповедуемой будущей администрацией новоизбранного президента США Дональда Трампа. В окружении Трампа слишком много персон, которые негативно относятся к Украине, а сам Трамп недавно раскритиковал разрешение на удары американским вооружением по российской территории, приведя смехотворные аргументы.

Также чиновник заверил издание, что Белый дом сейчас направит максимум доступных ресурсов для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины. До того как Байден покинет пост, планируется передать Украине все ранее анонсированное оружие.

"Министерство обороны предпринимает исторические усилия, чтобы в течение следующих пяти недель доставить в Украину большое количество оружия… С этого момента и до середины января мы доставим в Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни бронемашин и другие важные средства", — отметило источник.

Отметим, что США в ночь с 12 на 13 декабря официально объявили о предоставлении Украине нового уже 72-го пакета военной помощи на общую сумму в 500 млн долларов. В его состав войдут снаряды для артиллерии, боеприпасы для HIMARS, а также крупная партия средств защиты от оружия массового поражения

Напомним, перед тем как покинуть пост президента США Джозеф Байден призвал Конгресс выделить дополнительные 24 миллиарда долларов для усиления военной помощи Украине. Это позволит избежать остановки финансирования следующей президентской администрацией.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что глава Государственного департамента США Энтони Блинкен 26 ноября заявил, что администрация Джо Байдена продолжит усилия по наращиванию военной помощи Украине. Также поддержку Киева продолжат страны G7.