Представитель Трампа по Украине назвал срок окончания войны

Келлог сказал, что Трамп продемонстрирует уникальный подход к решению войны

Специальный представитель США по Украине и России Кит Келлог предусматривает завершение войны в течение ближайших нескольких месяцев. По его мнению, это произойдет в 2025 году.

Об этом он сказал в заявлении в эфире телеканала Fox. "Я действительно верю, что все решится в течение следующих нескольких месяцев", — заявил дипломат. По его словам, единственным человеком, способным закончить войну, является президент Дональд Трамп.

Келлог подчеркнул, что новоизбранный президент США может предпринять неожиданный дипломатический шаг — организовать встречу президентов Украины и России прямо в Вашингтоне.

"Трамп играет в шахматы на трех уровнях", — отметил представитель. Он не исключает, что глава государства может запросить Владимира Зеленского и Владимира Путина для проведения прямых переговоров. Идея такой встречи действительно хорошая, говорит Келлог.

В конце ноября команда Трампа официально номинировала Кита Келлога на должность специального представителя по Украине и России. Генерал в отставке заявил, что намерен приложить максимум усилий по установлению мира.

Келлог уверен: в ближайшие месяцы ситуация может кардинально измениться. По его мнению, только президентские полномочия Трампа позволят решить сложную дипломатическую головоломку. Администрация Трампа предложит уникальный подход к развязыванию войны. Однако детали этого подхода он не озвучил.

Также ранее "Телеграф" писал, что экс-заместитель Госсекретаря США рассказал о Келлоге и его "мирном плане". У Украины есть повод для оптимизма, считает он.