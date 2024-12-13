Трамп уже ведет переговоры с Байденом и Украиной о мире: NBC News узнал детали

Украине могут предоставить гарантии безопасности в обмен на отказ от НАТО

Команда "старого нового" президента США Дональда Трампа ведет переговоры с командой Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского о прекращении российско-украинской войны и установлении мира.

Об этом сообщает NBC News. По данным американских СМИ, Трамп всерьез намерен закончить войну перед своей инаугурацией, которая состоится 20 января 2025 года. В то же время в команде Трампа еще не представили Украине конкретный мирный план.

Также Трамп намекал, что может сократить сократить военную помощь Украине или ввести ограничения на использование ВСУ дальнобойных ракет американского производства по территории России.

Несмотря на обещания Трампа быстро положить конец войне, остается неясным, сможет ли он убедить президента России Владимира Путина прекратить войну, поскольку российские войска продвигаются на востоке Украины. Также неизвестно, был ли разговор команды Трампу с администрацией в Кремле насчет окончания войны.

Вероятно Украине могут предложить новые гарантии безопасности в обмен на отказ Киева от евроатлантической интеграции, отмечают в СМИ.

Ранее политолог Олег Саакян назвал "Телеграфу" три причины, которые заставят Путина пойти на переговоры.