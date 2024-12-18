"Дышать невозможно": россияне жалуются на ужасную вонь моря после крушения танкеров (карта)

Черное море у Анапы превратилось в нефтяное

Побережье курорта Анапа превратилось в сплошное нефтяное пятно после масштабной аварии танкеров в Керченском проливе. На прошлой неделе два судна — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" — привели к серьезному разливу мазута, который за короткое время распространился почти по всей береговой линии.

Местные жители сообщают об ужасном запахе, стоящем в городе. "Такая вонь, что просто невозможно дышать", — рассказывают люди, живущие рядом с побережьем. Синоптики отмечают, что усиленный шторм и ветер ускорили распространение нефтяного пятна.

Последствия аварии ужасающие: по предварительным данным, в море попали десятки тонн нефтепродуктов. Толстая черная масса покрыла пляжи, превращая их в сплошное нефтяное поле.

Местные паблики рисуют мазутную карту пляжей Краснодарского края РФ. Однако пока нет информации о том, откуда они взяли эти данные, поскольку спутниковые снимки сделать невозможно из-за сильной облачности в регионе, сообщает "Крымский ветер".

Ранее "Телеграф" также сообщал, что когда-то курортный, а теперь оккупированный поселок Кирилловка в Запорожской области страдает от экологической катастрофы. Берег буквально устлан мазутом после катастрофы танкеров.