В Крыму затонули сразу два российских танкера с топливом (видео, обновлено)

По предварительной информации, их разрубили волны в море

В восьми километрах от берега около Керченского пролива затонули два танкера, "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту находились 27 членов экипажа, из которых 8 на данный момент спасены.

Об этом российских российские СМИ, ссылаясь на информацию от экстренных служб. Известно, что судно "Волгонефть-212" перевозит груз — около 4,3 тысячи тонн мазута. К месту было направлено спасательное судно.

"Утром поступило сообщение, что в 8 км перед Керченским проливом терпит бедствие судно с мазутом "Волгонефть 212" с припиской в порту Санкт-Петербурга", — сказал собеседник росагентства.

В то же время паблик Exilenova+ пишет, что танкер "Волгонефть-212" разрубили волны напополам.

"Волны разрубили напополам танкер "Волгонефть-212" возле берегов Керчи. Который перевозил четыре тонны мазута. В море оказалось 15 членов экипажа. Судно стремительно тонет", — пишет паблик.

В то же время в Telegram-канале "ЧП.Крым" сообщают, что судно стремительно тонет, а в море оказались 15 членов экипажа. Сейчас в акватории проходит спасательная операция. К месту крушения прибыл буксир, с него пытаются поднять на борт моряков.

"Это второй случай, когда грузовой корабль компании "Кама Шиппинг" тонет из-за поломки корпуса. Предыдущим был танкер "Волгонефть-139" — оно ушло под воду за несколько минут. В обоих случаях волны врезались в корпус и сделали пробоину, затем пошла трещина, танкер буквально разделился на две стороны и затонул", — отмечает паблик.

Помимо судна "Волгонефть-212" бедствие терпит и "Волгонефть-239". Его также в Керченском проливе пробило волнами. Экипаж ждет спасения.

К слову, на борту каждого из танкеров находилось более 4000 тонн мазута. Это содержимое могло вылиться в Керченский пролив.

Паблик Baza пишет, что всего на танкерах находилось 27 человек. На данный момент спасены 8 человек. Их забирают с помощью вертолета. Ни у кого из спасенных якобы травм нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что осенью текущего года в России танкер с нефтью врезался в железнодорожный мост и застрял.