Россияне в оккупированной Кирилловке добивают экологию: берег усеян мазутом (видео)

Россия уничтожает не только людей, но и природу

Любимый многими украинцами курортный поселок Кирилловка на берегу Азовского моря в Запорожской области, превратившийся в безлюдное место после оккупации, страдает от экологических проблем. На берег моря выбросило большое количество мазута (жидкий маслянистый остаток нефти после отбора из нее светлых дистиллятов — керосина, бензина, газойля).

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Supernova+. На кадрах можно увидеть, что береговая линия обильно усеяна темными кусочками, похожими на камни.

Снимающий видео говорит, что это нефть. Он поджигает горелкой то, что море выбросило на берег и "камни" превращаются в горящую темную жижу.

Напомним, два российских танкера с почти 10 тысячами тонн мазута затонули в Керченском проливе во время шторма 15 декабря. Из-за повреждений корпусов судов в море вытекло большое количество мазута, что образовало на воде большое нефтяное пятно. Загрязнение такого масштаба может стать одной из самых больших экологических катастроф в Черном море, оценивает международная организация Greenpeace.

Кроме Кирилловки, мазут выбросило и на берег Черного моря в российском Краснодарском крае. В частности, в курортном городе Анапа и поселке Волна, где гибнут птицы.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук во время онлайн-встречи с министром окружающей среды, водных и лесных ресурсов Румынии Мирчей Фекетом и и.о. Министра окружающей среды и воды Болгарии Петаром Димитровым заявила, что по подсчетам Государственной экологической инспекции Украины, утечка мазута по предварительным данным нанесла экосистеме Черного моря ущерб более чем на 14 млрд долларов США.

Как рассказывал "Телеграф", в сентябре Россия ударила ракетами по судну в Черном море и чуть не повлекла за собой экологическую катастрофу. Под удар противокорабельной ракеты Х-22 попал балкер Aya, плавающий под флагом Сент-Китс и Невис и, согласно данным сервиса Marinetraffic, вышел из украинского порта Черноморск.