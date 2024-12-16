Из-за старых российских танкеров Черному морю грозит масштабная экологическая катастрофа (карта)

Greenpeace требует независимого расследования аварии и контроля за уборкой загрязнения

Два российских танкера с почти 10 тысячами тонн мазута затонули в Керченском проливе во время шторма 15 декабря. Из-за повреждений корпусов судов в море уже утекло более 4 тысяч тонн токсичного топлива, что образовало на воде большое нефтяное пятно.

Загрязнение такого масштаба может стать одной из самых больших экологических катастроф в Черном море. Об этом заявила международная организация Greenpeace.

По словам российских чиновников, на борту танкера "Волгонефть-212" было 4,9 тысячи тонн мазута, а на "Волгонефть-239" — 4,3 тысячи. Россияне признают, что топливо дрейфует на побережье.

Руководитель исследовательских лабораторий Greenpeace Пол Джонсон объясняет: если мазут вынесет на берег, это сильно загрязнит побережье, и его будет очень тяжело очистить. Тяжелое топливо, вроде мазута, особенно опасно для морских животных и птиц.

Российские СМИ сообщают, что из-за нарушения правил безопасности и эксплуатации транспорта возбуждены уголовные дела. В компаниях, которые отвечали за техническое освидетельствование танкеров, якобы проводят обыски и допрашивают работников портов. Кроме того, сообщается, что российские правоохранители планируют опросить судовладельцев в Перми и Санкт-Петербурге.

Оба корабля были построены еще в 1960-70-х годах. Во время аварии "Волгонефть-212" погиб один человек, 11 моряков попали в больницу. С "Волгонефть-239" спасли всю команду — 14 человек.

Экологи напоминают похожую аварию 2007 года, когда в том же Керченском проливе в море попало 1,6 тысячи тонн мазута. Тогда погибли многие морские животные и птицы, а восстановление природы продолжалось годами.

Greenpeace требует независимого расследования аварии и контроля за уборкой загрязнения. Без быстрой очистки моря экологический кризис может длиться долгие годы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в ВМСУ объяснили, почему российские танкеры затонули у Керченского пролива. Еще при СССР эти танкеры строились, как корабли для речного транспортного сообщения.