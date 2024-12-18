После ликвидации Кириллова в Кремле начали угрожать членам НАТО, Киеву и журналистам The Times

Угрозы начали сыпаться словно из рога изобилия

После ликвидации в Москве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Кремле начали "пачками" делать громкие заявления. Российские власти во всем обвинили "киевский режим" и даже пригрозили должностным лицам государств-членов НАТО.

Первым высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что заказчики теракта в отношении начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова им уже известны.

"Теракт есть теракт. Разумеется, мы знаем, кто является заказчиками этого теракта. И мы боремся с этими заказчиками, боремся с этим нацистским режимом. И продолжим борьбу", – заявил Песков.

Он подчеркнул, что заказчиком убийства Кириллова якобы является "киевский режим, который не гнушается террористическими методами работы". И борьба "с этим нацистским режимом" продолжится.

Также по поводу ликвидации Кириллова высказался и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Он прокомментировал статью The Times, где убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова назвали "законным актом обороны".

Медведев заявил, что по такой логике все должностные лица стран НАТО, поддерживающие Украину, и журналисты The Times должны быть "законной военной целью" для России.

Он также написал по-английски "be careful", что переводится как "будь осторожен" и добавил, что в Лондоне "много чего случается".

Ранее Медведев также заявлял, что военно-политическое руководство Украины, которое стало заказчиком убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, необходимо "уничтожить".

При этом глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил о том, что заказчики убийства будут найдены в любой точке нахождения.

Напомним, рано утром 17 декабря в Москве раздался мощный взрыв у подъезда, из которого вышел Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Оба погибли на месте. Источники "Телеграфа" в СБУ сообщили, что генерала ликвидировала Служба безопасности Украины. Взрывчатые вещества были заложены в авто Кириллова, а также в стоящий рядом с домом самокат.

Днем ранее, 16 декабря, Служба безопасности Украины заочно объявила генералу подозрение. Установлено, что именно Кириллов ответственен за применение российскими войсками химического оружия на восточном и южном фронтах против украинских защитников. Зафиксировано, что по приказу Кириллова с начала полномасштабной войны зафиксировано более 4,8 тыс. случаев использования врагом химбоеприпасов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, в сети появилось уникальное видео спецоперации СБУ по ликвидации начальника войск радиационной и химической защиты РФ Игоря Кириллова. На кадрах видно, как генерал с помощником выходят из здания, а рядом стоит знаменитый самокат. Как только они оказываются в зоне действия взрывного устройства – самокат взмывает в воздух, вынося "приговор" военному преступнику.