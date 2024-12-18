Після ліквідації Кирилова у Кремлі почали погрожувати членам НАТО, Києву та журналістам The Times

Загрози почали сипатися немов із рогу достатку

Після ліквідації у Москві генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова у Кремлі почали "пачками" робити гучні заяви. Російська влада у всьому звинуватила "київський режим" і навіть пригрозила посадовцям держав-членів НАТО.

Першим висловився речник президента Росії Дмитро Пєсков. Він заявив, що замовники теракту щодо начальника військ РХБЗ Ігоря Кирилова їм уже відомі.

"Теракт є теракт. Зрозуміло, ми знаємо, хто є замовниками цього теракту. І ми боремося з цими замовниками, боремося з цим нацистським режимом. І продовжимо боротьбу", — заявив Пєсков.

Він підкреслив, що замовником убивства Кирилова нібито є "київський режим, який не гребує терористичними методами роботи". І боротьба "з цим нацистським режимом" продовжиться.

Також з приводу ліквідації Кирилова висловився і заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв у своєму Telegram-каналі. Він прокоментував статтю The Times, де вбивство генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова назвали "законним актом оборони".

Медведєв заявив, що за такою логікою всі посадові особи країн НАТО, які підтримують Україну, і журналісти The Times мають бути "законною військовою метою" для Росії.

Він також написав англійською "be careful", що перекладається як "будь обережний" і додав, що в Лондоні "багато чого трапляється".

Раніше Медведєв також заявляв, що "військово-політичне керівництво України, яке стало замовником вбивства генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова, необхідно знищити".

При цьому голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив про те, що замовників убивства буде знайдено в будь-якій точці знаходження.

Нагадаємо, рано вранці 17 грудня в Москві пролунав потужний вибух біля під’їзду, з якого вийшов Ігор Кирилов та його помічник Ілля Полікарпов. Обидва загинули на місці. Джерела "Телеграфа" у СБУ повідомили, що генерала ліквідувала Служба безпеки України. Вибухові речовини були закладені в авто Кириллова, а також в самокат, що стояв поряд з будинком.

На день раніше, 16 грудня, Служба безпеки України заочно оголосила генералу підозру. Встановлено, що саме Кирилов відповідає за застосування російськими військами хімічної зброї на східному та південному фронтах проти українських захисників. Зафіксовано, що за наказом Кирилова з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 4,8 тис. випадків використання ворогом хімбоприпасів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в мережі з’явилося унікальне відео спецоперації СБУ з ліквідації начальника військ радіаційного та хімічного захисту РФ Ігоря Кирилова. зоні дії вибухового пристрою — самокат злітає у повітря, виносячи "вирок" військовому злочинцю.