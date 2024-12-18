Следует ли бояться Путину стать следующим после ликвидации Кириллова

У экспертов есть неоднозначные мнения по этому поводу

После того, как Украина ликвидировала генерала Кириллова в Москве, в экспертных кругах начали звучать мнения, что есть непосредственная опасность для российских чиновников высшего ранга, политиков и даже самого Путина.

Немецкое издание BILD спросило у экспертов, действительно ли Путин может стать следующим. Мнения очень неоднозначны.

В частности директор пражского аналитического центра "Европейские ценности" Якуб Янда считает, что нет опасности для Путина от Украины. У российского диктатора слишком продуманы меры безопасности, чтобы ему угрожала опасность.

Но для представителей среднего звена не все так безоблачно. Янда говорит, что им действительно нужно опасаться за свою жизнь. Операция по ликвидации Кириллова – знак для всех россиян, причастных к военным преступлениям против украинского народа. "Украина вас достанет", — предупреждает Янда.

Другой эксперт — директор инициативы "Центр европейской устойчивости" в Берлине Сергей Сумлинный говорит, что СБУ и ГУР ликвидируют важных офицеров РФ, чтобы ослабить боеспособность РФ. А Путина обходят осознанно, чтобы придать ему роль диктатора с манией величия. Он ведет свою армию в пропасть.

Еще другое мнение имеет старший научный сотрудник "Центра анализа европейской политики" Джессика Берлин. Она говорит, что Путин очень боится за свою жизнь, поэтому использует двойников, дегустаторов, а для совещаний — огромный стол. И если Украина может ликвидировать высокопоставленных офицеров РФ даже в центре Москвы, это еще больше усугубит недоверие Путина к собственному народу и паранойю о сохранении своей жизни любой ценой.

Также ранее "Телеграф" писал, что ликвидированный при взрыве в Москве генерал пугал россиян "боевыми комарами" США. Также он издавал непосредственные приказы по использованию химического оружия против украинских военных.