Чи варто боятись Путіну стати наступним після ліквідації Кирилова

Експерти мають неоднозначні думки з цього приводу

Після того, як Україна ліквідувала генерала Кирилова в Москві, в експертних колах почали звучати думки, що є безпосередня небезпека для російських чиновників вищого рангу, політиків і навіть самого Путіна.

Німецьке видання BILD спитало експертів, чи дійсно Путін може стати наступним. Думки дуже неоднозначні.

Зокрема, директор празького аналітичного центру "Європейські цінності" Якуб Янда вважає, що немає небезпеки для Путіна від України. У російського диктатора надто продумані заходи безпеки, щоб йому загрожувала небезпека.

Та для представників середньої ланки не все так безхмарно. Янда каже, що їм дійсно треба побоюватись за своє життя. Операція з ліквідації Кирилова — знак для всіх росіян, які причетні до воєнних злочинів проти українського народу. "Україна вас дістане", — попереджає Янда.

Інший експерт — директор ініціативи "Центр європейської стійкості" у Берліні Сергій Сумлінний каже, що СБУ та ГУР ліквідовують важливих офіцерів РФ, щоб послабити боєздатність РФ. А Путіна оминають усвідомлено, щоб надати йому роль диктатора з манією величі. Він веде свою армію в прірву.

Ще інакшу думку має старший науковий співробітник "Центру аналізу європейської політики" Джессіка Берлін. Вона каже, що Путін дуже боїться за своє життя, тому використовує двійників, дегустаторів, а для нарад — величезний стіл. І якщо Україна може ліквідувати високопоставлених офіцерів РФ навіть у центрі Москви, це ще більше посилить недовіру Путіна до власного народу і параною щодо збереження свого життя за будь-яку ціну.

Також раніше "Телеграф" писав, що ліквідований під час вибуху в Москві генерал лякав росіян "бойовими комарами" США. Також він видавав безпосередні накази щодо використання хімічної зброї проти українських військових.