"Выходи за меня": самые курьезные вопросы, которые Путину задавали в прямом эфире

Кто-то попросил новую дверь в авто

Во время прямой линии лидера России Владимира Путина, на которой подводили итоги 2024 года, россияне задали немало странных вопросов. Были не только предложения жениться, но и вопросы о пенсиях или ипотеке.

"Телеграф" собрал самые остроумные из них. Заметим, что Путин так и не ответил россиянам ни на один из вопросов.

Подборку курьезных вопросов открывает предложение руки и сердца, прозвучавшее на всю Россию, и получило ли оно положительный ответ неизвестно. Многие вопросы Путину задавали по поводу финансовой и экономической стороны жизни его граждан.

К примеру:

"Почему у нас такие копеечные пенсии? Как на них жить?"

"Как нам простым жителям взять ипотеку, если ставка 26-28%?"

"Когда начнете брать деньги за воздух, снег?"

И таких вопросов было немало, но Путин решил не реагировать на проблемы граждан РФ.

К тому же среди ряда вопросов на экране появлялись и философские изречения о драке двух тигров и шахматах с королями и пешками. Среди наболевшего кто-то спрашивал: почему нельзя сделать "многоженство", чтобы улучшить демографическую ситуацию.

Один из пользователей, Рифат Маратович, спросил у Путина, может ли государство подарить ему на новый год новую левую дверь для авто, потому что старая помята сильно.

Еще были и феминистские высказывания о том, что женщин, воспитывающих детей и занимающихся бытом, нужно освободить от работы, ведь они очень устают.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у Путина во время выступления на прямой линии заметили немало странных вещей, которые могут указывать на проблемы со здоровьем.