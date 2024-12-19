В России прозвучали взрывы возле базы Северного флота (видео)

Один из взрывов попал на видео

В среду, 18 декабря, в Мурманской области России прозвучали сильные взрывы неподалеку от главной военно-морской базы Северного флота.

Об этом сообщает Агентство. Новости. Взрывы слышали жители Мурманска и расположенного в 12 километрах от него Североморска, где базируется флот. О погибших и пострадавших не сообщается.

Взрывы прозвучали примерно в 17:30 по местному времени — один из них попал на видео. Местные жители отмечают, что волны от взрывов почувствовали на расстоянии нескольких десятков километров.

Тем временем норвежское издание The Barents Observer пишет, что взрыв произошел на окраине Мурманска. Кроме главной базы Северного флота ВМФ России там расположен военный аэродром "Североморск-1"- на нем базируются истребители, бомбардировщики и эскадрилья вертолетов Ка-27.

Кроме того там расположены открытый склад оружия, установки с мобильными зенитными ракетами и антеннами для радиоэлектронной борьбы.

Северный флот является оперативно-стратегическим объединением Военно-морского флота России. Его командующим является вице-адмирал Константин Кабанцов, а флагманом флота — тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов".

Как сообщал "Телеграф" ранее, 5 декабря в столице Чечни, городе Грозном, прогремел взрыв из-за атаки беспилотного летательного аппарата размером с самолет. Удар якобы пришелся по базе ОМОНа.