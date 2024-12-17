В России снова прогремели взрывы. В этот раз недалеко от границ Украины (видео, карта)

БПЛА не впервые атакуют этот регион

Во вторник, 17 декабря, в Воронежской области раздались взрывы. Представители местной власти заявили о якобы уничтожении беспилотников.

Исполняющий обязанности главы администрации Россошанского муниципального района Воронежской области Роман Береснев в своем Телеграм канале написал, что российская ПВО якобы обнаружила два украинских БПЛА. По его словам, дроны якобы были уничтожены.

"Дежурными силами ПВО в нашем районе обнаружены и уничтожены два украинских БПЛА. По данным ЕДДС, пострадавших и разрушений нет", — написал Береснев.

В то же время российские Телеграм-каналы опубликовали видео, на котором, как утверждается, зафиксирован момент сбития БПЛА. При это не сообщается, в каком именно населенном пункте оно было снято.

Россошанский муниципальный район Воронежской области

Напомним, 5 декабря в столице Чечни, городе Грозном, прогремел взрыв из-за атаки беспилотного летательного аппарата размером с самолет. Удар якобы пришелся по базе ОМОНа. При этом, в ряде областей России в тут ночь также было громко. Министерство обороны России сообщило, что над РФ и Черным морем якобы сбили 13 из 15 беспилотников.