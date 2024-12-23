Этот страх — из 1930-х годов. Узница Кремля объяснила, почему россияне не протестуют против Путина

Система очень эффективно перемалывает простых россиян

Простые россияне не протестуют массово против режима Владимира Путина, потому что боятся оказаться за решеткой. Там они могут не дожить до истечения срока тюремного заключения, как это случилось с оппозиционером Алексеем Навальным.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала бывшая узница Кремля Александра Скочиленко. Она объяснила, как работает эта система.

Больше читайте на сайте "Телеграф": "Все боятся до уср*чки. На этом и держится режим Путина, — интервью с политзаключенной Кремля".

В апреле 2022 года девушка была арестована за несколько ценников в супермаркете, которые заменила антивоенными листовками с рассказом о разбомбленном Мариуполе.

— Я побывала в тюрьме, а там находится огромный срез российского общества. Русские люди попадают в тюрьмы и неважно, совершили они преступление или нет, но, если их арестовали, эта система работает, и они уже сидят, — говорит бывшая узница Кремля. — Их вина в любом случае будет доказана, даже если они никак не причастны. Среди этих людей я не встречала никого, кто был бы настроен агрессивно к моему поступку. Даже сотрудники [тюрьмы] говорят, что вот война — это плохо.

По словами Скочиленко, всем россиянам очень страшно.

— Ты даже за пять бумажек можешь получить семь лет в тюрьме. А ты представь, что есть люди, у которых есть семья. В русских тюрьмах люди просто умирают. И не только потому, что ты — Алексей Навальный. У нас, например, на этаже мог у женщины случиться инфаркт или инсульт, и она могла умереть просто потому, что ей вовремя не оказали помощь, — вспоминает свое пребывание за решеткой девушка.

Она говорит, что люди в России очень боятся тюрьмы, потому что это страх поколений, который передается из 1930-х годов.

— Я охр*неваю с людей, которые говорят, что я не пойду в тюрьму, я пойду на войну. Страх тюрьмы среди русских очень большой и иррациональный. Поэтому они не ходят протестовать. Они боятся умереть в тюрьме. А такое очень возможно сегодня, — подытожила оппозиционерка.

Напомним, ранее Александра Скочиленко рассказала "Телеграфу", верят ли россияне в скрепы.