Ушла из жизни звезда фильма "Москва слезам не верит" с украинскими корнями: что о ней известно

Актриса Инна Выходцева умерла в последний день 2024 года

В России умерла известная советская и российская актриса с украинскими корнями Инна Выходцева. Звезды не стало в последний день 2024 года — 31 декабря. Ей было 90 лет. О смерти актрисы сообщило руководство Союза кинематографистов России.

"31 декабря 2024 года на 91-м году после продолжительной болезни ушла из жизни заслуженная артистка России Инна Николаевна Выходцева… Инна Николаевна – человек с нелегкой судьбой, но, несмотря ни на что, оставалась удивительно добрым, отзывчивым человеком, всегда готовым прийти на помощь своим коллегам, поделиться своим опытом и талантом с молодыми актерами, за что ее уважали и любили коллеги и зрители", — говорится в некрологе.

Инна Выходцева

Что известно об Инне Выходцевой

Инна Выходцева родилась 27 июня 1934 года в Донецке. Позже ее семья переехала в Краснодон Луганской области. Во время Второй мировой войны она была в эвакуации. В 1957-м Инна Выходцева окончила ВГИК (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). В том же году актриса дебютировала в кино.

Инна Выходцева

За свою актерскую карьеру Инна Выходцева приняла участие в 165 кинопроектах. На ее счету роли в самых популярных советских фильмах — "Летят журавли", "Тихий Дон", "Пять вечеров", "Служебный роман", "Москва слезам не верит". Последним проектом с участием Инны Выходцевой стал вышедший в 2017 году мини-сериал "Сын", она сыграла в нем вахтершу.

Инна Выходцева

Инна Выходцева

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