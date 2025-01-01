Пішла з життя зірка фільму "Москва сльозам не вірить" з українським корінням: що про неї відомо
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Актриса Інна Виходцева померла в останній день 2024 року
У Росії померла відома радянська та російська актриса з українським корінням Інна Виходцева. Зірки не стало в останній день 2024 року – 31 грудня. Їй було 90 років. Про смерть актриси повідомило керівництво Спілки кінематографістів Росії.
"31 грудня 2024 року на 91-му році після тривалої хвороби пішла з життя заслужена артистка Росії Інна Миколаївна Виходцева… Інна Миколаївна – людина з нелегкою долею, але, незважаючи ні на що, залишалася напрочуд доброю, чуйною людиною, завжди готовою прийти на допомогу своїм колегам, поділитися своїм досвідом та талантом з молодими акторами, за що її поважали та любили колеги та глядачі", — йдеться в некролозі.
Що відомо про Інну Виходцеву
Інна Виходцева народилася 27 червня 1934 року у Донецьку. Пізніше її родина переїхала до Краснодона Луганської області. Під час Другої світової війни вона перебувала в евакуації. 1957-го Інна Виходцева закінчила ВДІК (майстерня Сергія Герасимова та Тамари Макарової). Того ж року актриса дебютувала у кіно.
За свою акторську кар’єру Інна Виходцева взяла участь у 165 кінопроектах. На її рахунку ролі у найпопулярніших радянських фільмах — "Летять журавлі", "Тихий Дон", "П’ять вечорів", "Службовий роман", "Москва сльозам не вірить". Останнім проектом за участю Інни Виходцевої став міні-серіал "Син", який вийшов у 2017 році, вона зіграла в ньому вахтерку.
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