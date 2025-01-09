Пожары в США добрались и до беглых россиян: они начали покидать дома в Лос-Анджелесе (фото, видео)

Поперечный и Воробьев эвакуируются из своих жилищ в Калифорнии

Пожары в США, штате Калифорния, добрались даже до россиян, бежавших из страны-агрессорки в Лос-Анджелес. В частности, из своих помещений эвакуировались актер и певец Алексей Воробьев и комик Даня Поперечный.

Воробьев, выступавший в оккупированных Донецке и Луганске, дом в Лос-Анджелесе приобрел еще в 2021 году и не собирался уезжать оттуда. Однако как поделился россиянин, он переживал за своего пса, по имени Моцарт. Об этом рассказал пропагандистский Telegram-канал.

Комик, цинично высмеивавший Украину, но признанный иноагентом в РФ, Даниил Поперечный также пожаловался на то, что вынужден эвакуироваться из дома в Лос-Анджелесе. Его жена Полина даже собрала тревожный чемодан из-за отсутствия сервиса доставки и сильного запаха гари в городе.

Алексей Воробьев пожаловался на то, что у него в гараже две машины и два мотоцикла, а выехать можно только на одном автомобиле. Однако россиянин отметил, что материальные вещи в этот момент не имеют смысла, ведь дом все равно дороже.

Также в Лос-Анджелесе проживают другие русские артисты. Среди них – Анжелика Варум и Илья Лагуненко. В частности, певица — владелица дома, площадью 300 квадратных метров и стоимостью 2 миллиона.

Напомним, что накануне инаугурации Дональда Трампа в Калифорнии вспыхнул масштабный лесной пожар, приведший к значительным разрушениям и человеческим жертвам. На сегодня известно о гибели пяти человек, уничтожении более 1 000 зданий и эвакуации более 130 000 жителей. Сильный ветер со скоростью 95-160 км/ч и сухая погода способствовали быстрому распространению огня, усложняя работу пожарных.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас звезда "Каламбура" Алексей Агопьян. Проекты с его участием годами показывали на российском телевидении, а актер долгое время жил в России и строил карьеру в стране-агрессоре, хотя родился в Одессе.