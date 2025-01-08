В опасности даже дом Харрис. Перед инаугурацией Трампа США охватили масштабные пожары (видео)

Людей призывают эвакуироваться

В преддверии инаугурации Дональда Трампа в Калифорнии вспыхнул масштабный лесной пожар, который из-за сильного ветра стремительно распространился на элитный район Лос-Анджелеса. Местные власти объявили чрезвычайное положение и было принято решение об эвакуации жителей.

В зоне риска находится около 30 тысяч человек и 10 тысяч домов. При этом, действующий президент США Джо Байден на данный момент находится в Лос-Анджелесе. Также в зону риска в связи с лесными пожарами попала резиденция вице-президента США Камалы Харрис. Об этом сообщает BBC.

Известно, что район Пасифик Палисейдс в Лос-Анджелесе охватили пожары. Изначально возгорание возникло в лесу неподалеку, однако огонь очень быстро распространился на жилые кварталы.

На данный момент, здесь уже сгорело множество домов, машин и магазинов. Местных жителей, которых насчитывается около 30 тысяч человек, призвали эвакуироваться.

Отмечается, что огонь уничтожает все на своем пути и уже полностью выгорело около 1180 гектар территории. Также пострадали линиии электропередач — 200 тысяч человек в округе Лос-Анджелес сейчас находятся без электричества.

Власти Калифорнии бъявили чрезвычайное положение.

Местные жители в спешке покидали свои дома и бежали в безопасное место. Многие бросали на дорогах автомобили, который сейчас "расчищают" бульдозеры, чтобы здесь могли проехать пожарные машины.

Известно, что самые сильные пожары охватили район Пасифик-Палисейдс, где расположены дома голливудских знаменитостей, например, актеров Бена Аффлека и Джеймса Вудса, а также вице-президента США Камалы Харрис.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

При этом, действующий президент США Джо Байден на данный момент находится в Лос-Анджелесе. Сильные ветры изменили его планы, заставив Air Force One приземлиться в Лос-Анджелесе. Он планировал совершить короткий перелет вглубь страны на церемонию создания двух новых национальных памятников в Калифорнии, но мероприятие было перенесено.

"Я предложил любую федеральную помощь, которая была необходима для тушения ужасного пожара в Pacific Palisades", — сказал Байден в своем заявлении. Федеральный грант уже был одобрен, чтобы помочь возместить штату Калифорния расходы на ликвидацию пожара.

Местные власти предупреждают, что пожары могут усилиться из-за ветра. Ожидается, что повышенный уровень опасности сохранится до вечера четверга, 9 января.

Ликвидация пожаров продолжается. На местах задействовавы все экстренные службы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в американском штате Техас бушевали пожары, в более чем 60 округах объявили режим стихийного бедствия. Огонь охватил более 800 квадратных километров территории, с полей и лесов пожар перекинулся на населенные пункты, в том числе на штат Оклахома.