Пожежі у США дісталися і до росіян-втікачів: вони почали залишати будинки у Лос-Анджелесі (фото, відео)

Поперечний і Воробйов евакуйовуються зі своїх помешкань у Каліфорнії

Пожежі у США, штаті Каліфорнія, дісталися навіть до росіян, які втекли із країни-агресорки до Лос-Анджелесу. Зокрема, зі своїх помешкань евакуювалися актор і співак Олексій Воробйов та комік Данило Поперечний.

Воробйов, який виступав в окупованих Донецьку та Луганську, будинок у Лос-Анджелесі придбав ще у 2021 році і не збирався виїжджати звідти. Однак як поділився росіянин, він переймався за свого пса, на ім’я Моцарт. Про це розповів пропагандистський Telegram-канал.

Комік, який цинічно висміював Україну, але визнаний іноагентом у РФ, Данило Поперечний також поскаржився на те, що він вимушений евакуюватися з дому в Лос-Анджелесі. Його дружина Поліна навіть зібрала тривожну валізку через відсутність сервісу доставки та сильний запах гару в місті.

Олексій Воробйов поскаржився на те, що у нього в гаражі дві машини і два мотоцикли, а виїхати можна лише на одній автівці. Проте, росіянин зазначив, що матеріальні речі в цей момент не мають сенсу, адже будинок все одно дорожчий.

Також у Лос-Анджелесі проживають інші російські артисти. Серед них — Анжеліка Варум та Ілля Лагуненко. Зокрема, співачка — власниця будинку, площею 300 метрів квадратних та вартістю 2 мільйони.

Нагадаємо, що напередодні інавгурації Дональда Трампа в Каліфорнії спалахнула масштабна лісова пожежа що призвели до значних руйнувань та людських жертв. Станом на сьогодні відомо про загибель п'яти осіб, знищення понад 1 000 будівель та евакуацію понад 130 000 мешканців. Сильний вітер зі швидкістю 95-160 км/год та суха погода сприяли швидкому розповсюдженню вогню, ускладнюючи роботу пожежників.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз зірка "Каламбуру" Олексій Агоп'ян. Проєкти за його участі роками показували на російському телебаченні, а актор тривалий час жив у Росії та будував кар’єру у країні-агресорці, хоча народився в Одесі.