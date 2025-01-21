БПЛА атаковали Смоленский авиазавод. Что он производил и чем важен для РФ

Предприятие играет ключевую роль в поддержании боеспособности российской военной авиации

В ночь на вторник, 21 января, беспилотники атаковали российский Смоленск. Главной целью стал местный авиационный завод, производящий и модернизирующий военные самолеты для армии РФ, в том числе штурмовики Су-25.

Атаку на стратегический объект подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в своем телеграмм-канале. На предприятии вспыхнул мощный пожар.

По словам Коваленко, Смоленский авиационный завод играет ключевую роль в поддержке боеспособности российской военной авиации. На предприятии не только производят новые самолеты, но и обеспечивают капитальный ремонт и техническое обслуживание имеющейся техники. Благодаря этому россияне могут продолжать эксплуатацию устаревших моделей самолетов.

Предприятие также наладило тесное сотрудничество с другими заводами оборонного комплекса РФ. Оно поставляет компоненты и участвует в создании современных авиационных систем, говорит глава ЦПД.

"Каждый удар по такому заводу будет разрушать способность России поддерживать собственную авиацию в боеспособном состоянии", — подчеркнул Коваленко.

Вместе с тем, губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил об успешном перехвате всех беспилотников системами ПВО. Однако местные жители опровергают эту информацию. По их сообщениям, на территории авиационного завода возник мощный пожар в результате атаки дронов.

Кроме того, один из беспилотников был сбит над жилым домом. Обломки БПЛА и ракет упали на крышу многоэтажки, что привело к возгоранию. Фото и видеоматериалы подтверждают этот инцидент. Информация о пострадавших в результате работы российской ПВО отсутствует.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ВСУ удачно атаковали очередной объект в России. Сообщается, что беспилотники ударили точно в цель.