БПЛА атакували Смоленський авіазавод. Що він виробляв та чим важливий для РФ

Підприємство відіграє ключову роль у підтримці боєздатності російської військової авіації

У ніч на вівторок, 21 січня, безпілотники атакували російський Смоленськ. Головною ціллю став місцевий авіаційний завод, який виробляє та модернізує військові літаки для армії РФ, зокрема штурмовики Су-25.

Атаку на стратегічний об'єкт підтвердив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у своєму телеграм-каналі. На підприємстві спалахнула потужна пожежа.

За словами Коваленка, Смоленський авіаційний завод відіграє ключову роль у підтримці боєздатності російської військової авіації. На підприємстві не лише виготовляють нові літаки, а й забезпечують капітальний ремонт та технічне обслуговування наявної техніки. Завдяки цьому росіяни можуть продовжувати експлуатацію застарілих моделей літаків.

Підприємство також налагодило тісну співпрацю з іншими заводами оборонного комплексу РФ. Воно постачає компоненти та бере участь у створенні сучасних авіаційних систем, каже очільник ЦПД.

"Кожен удар по такому заводу руйнуватиме здатність Росії підтримувати власну авіацію у боєздатному стані, — наголосив Коваленко.

Разом з тим, губернатор Смоленської області Василій Анохін заявив про успішне перехоплення всіх безпілотників системами ППО. Однак місцеві жителі спростовують цю інформацію. За їхніми повідомленнями, на території авіаційного заводу виникла потужна пожежа внаслідок атаки дронів.

Крім того, один із безпілотників був збитий над житловим будинком. Уламки БПЛА та ракет впали на дах багатоповерхівки, що призвело до займання. Фото- та відеоматеріали підтверджують цей інцидент. Інформація про постраждалих внаслідок роботи російської ППО наразі відсутня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що ЗСУ вдало атакували черговий об'єкт у Росії. Повідомляється, що безпілотники вдарили точно в ціль.