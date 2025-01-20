Удар в три волны: БПЛА в Казани атаковали важные цели, новые подробности (фото и видео)

Казань – столица и самый большой город Республики Татарстан

В понедельник, 20 января, в России раздавались взрывы. Беспилотники могли атаковать авиазавод и вблизи авиазавода в Казани.

Об этом сообщили РосСМИ. Там отметили, что один из беспилотников попал в пустой резервуар на территории завода имени Горбунова.

Казанский авиационный завод им. П. Горбунова — филиал ПАО "Туполев" — одно из крупнейших предприятий авиационной промышленности РФ, основанное в 1932 году в городе Казани, производит стратегические бомбардировщики Ту-160, а также гражданские лайнеры Ту-204. Находится в восточной части Авиастроительного района Казани, расположен рядом также в черте города заводской аэродром "Борисоглебск".

В декабре 2023 года, из-за российского вторжения в Украину, завод попал под санкции стран Евросоюза, поскольку он "производит и ремонтирует стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3М/Ту-22М3, которые использует российская армия во время ракетных обстрелов по Украине. .

Казань на карте

Казань — столица и крупнейший город Республики Татарстан, является федеральным субъектом Российской Федерации.

Город расположен ориентировочно в 800 км к востоку от столицы России Москвы.

Официального подтверждения информации об атаке именно этого завода не было. Впрочем, около семи часов утра по киевскому времени в пресс-службе губернатора Татарстана сообщили: "Сегодня утром была предпринята попытка атаки вражеских беспилотников на промышленные предприятия республики. Был принят комплекс мер по защите. В результате все БПЛА обезврежены. Жертв и разрушений нет. Экстренные службы продолжают работу по ликвидации последствий".

Между тем, в трех аэропортах — в Казани, Нижнекамске и Ижевске — пока не принимают самолеты из-за введенных временных ограничений.

В РосСМИ также пишут, что был прилет БПЛА по Топливным резервуарам и АО "КАПО-Композит" в районе аэропорта "Борисоглебск".

Российские пропагандистские телеграм-каналы пишут, что ВСУ запустили по городу реплики турецкого "Байрактара" — БПЛА самолетного типа "Лють", которые они уже использовали для атаки на Татарстан. Третью волну взрывов казанцы слышали около 6:50.

Раньше "Телеграф" писал, что сразу два российских региона в ночь с 17 на 18 января попали под атаку "неизвестных беспилотников". Взрывы и пожары фиксировались в Калужской и Тульской областях России, российские власти в очередной раз заявили, что "все было сбито" и обвинили во взрывах "обломки БПЛА".