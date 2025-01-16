ВСУ удачно атаковали очередной объект в России - беспилотники ударили точно в цель (карта)

О погибших и пострадавших не сообщается

В ночь на четверг, 16 января, подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины атаковали нефтебазу "Лискинская" в Воронежской области. Все три дрона достигли цели.

В результате успешной спецоперации на предприятии начался масштабный пожар. Удар подтвердили в Генштабе ВСУ.

Известно, что в российском городе Лиски была атакована местная нефтебаза. Было зафиксировано попадание в цель по меньшей мере трех ударных БпЛА. На объекте возник масштабный пожар и несколько резервуаров продолжают гореть до сих пор.

"Известно, что на нефтебазе хранилось топливо, которое, в частности, использовалось для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ", — отмечают в Генштабе ВСУ.

По данным росСМИ, никто не пострадал. На месте продолжают работать все местные экстренные службы.

Нефтебаза в городе Лиски

Напомним, в ночь на 14 января ВСУ нанесли массовый удар по российским военным объектам, расположенным в глубине РФ. Под удар попали цели в Брянской, Саратовской, Тульской областях и Татарстане.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что поздно вечером 13 января в ряде областей России раздались сильные взрывы. Они также были зафиксированы во временно оккупированном Крыму. Громко было в Брянской, Калужской, Курской, Орловской областях.