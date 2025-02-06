Оба инцидента произошли в один день

Два высокопоставленных сотрудника российских служб безопасности выпали из окон высотных зданий 4 февраля. Эти инциденты — лишь последние в череде загадочных падений и смертей высокопоставленных сотрудников российских служб безопасности.

Один из полковников погиб, а другой чудом выжил после падения и находится в больнице. Об этом пишет британское издание Express.

Глава УФАС по Республике Карелия совершил самоубийство

В Петрозаводске найден мертвым бывший полковник милиции, глава управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия (УФАС) Артур Пряхин.

Его тело было обнаружено возле здания агентства на набережной Варкауса.

56-летний мужчина выпал из окна пятого этажа во вторник, что, по словам следователей, было актом самоубийства.

Сообщается, что он оставил записку, в которой извинился перед женой и попросил никого не винить.

Пряхин почти 15 лет проработал в системе МВД, занимался борьбой с экономическими преступлениями.

УФАС расследует картельные соглашения между несколькими российскими компаниями, претендующими на получение государственных контрактов.

Инцидент с высокопоставленным сотрудником СК Зубковым

Во втором инциденте полковник Алексей Зубков выпал из окна четвертого этажа своего офисного здания в Москве.

Полковник является заместителем начальника отдела криминалистики в Следственном комитете России.

В результате падения он получил травмы средней степени тяжести и был доставлен в медицинский центр имени Пирогова.

За несколько минут до падения Зубков пошел в туалет, а после этого, с его слов, он ничего не помнит.

По данным Express, эти падения из окон могут стать ударом для президента России Владимира Путина. Однако издание не поясняет, что имеется в виду: потеря профессиональных кадров или моральное давление.

Напомним, в Курской области уже неоднократно на деревьях находили повешенные тела северокорейцев, которые совершили суицид. Эти места всегда были помечены специальным иероглифом, означающим "небо".