Пытались покончить жизнь самоубийством? В России два полковника выпали из окон
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Оба инцидента произошли в один день
Два высокопоставленных сотрудника российских служб безопасности выпали из окон высотных зданий 4 февраля. Эти инциденты — лишь последние в череде загадочных падений и смертей высокопоставленных сотрудников российских служб безопасности.
Один из полковников погиб, а другой чудом выжил после падения и находится в больнице. Об этом пишет британское издание Express.
Глава УФАС по Республике Карелия совершил самоубийство
В Петрозаводске найден мертвым бывший полковник милиции, глава управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия (УФАС) Артур Пряхин.
Его тело было обнаружено возле здания агентства на набережной Варкауса.
56-летний мужчина выпал из окна пятого этажа во вторник, что, по словам следователей, было актом самоубийства.
Сообщается, что он оставил записку, в которой извинился перед женой и попросил никого не винить.
Пряхин почти 15 лет проработал в системе МВД, занимался борьбой с экономическими преступлениями.
УФАС расследует картельные соглашения между несколькими российскими компаниями, претендующими на получение государственных контрактов.
Инцидент с высокопоставленным сотрудником СК Зубковым
Во втором инциденте полковник Алексей Зубков выпал из окна четвертого этажа своего офисного здания в Москве.
Полковник является заместителем начальника отдела криминалистики в Следственном комитете России.
В результате падения он получил травмы средней степени тяжести и был доставлен в медицинский центр имени Пирогова.
За несколько минут до падения Зубков пошел в туалет, а после этого, с его слов, он ничего не помнит.
По данным Express, эти падения из окон могут стать ударом для президента России Владимира Путина. Однако издание не поясняет, что имеется в виду: потеря профессиональных кадров или моральное давление.
Напомним, в Курской области уже неоднократно на деревьях находили повешенные тела северокорейцев, которые совершили суицид. Эти места всегда были помечены специальным иероглифом, означающим "небо".