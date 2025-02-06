Намагалися покінчити життя самогубством? У Росії два полковники випали з вікон

Обидва інциденти сталися в один день

Два високопоставлені співробітники російських служб безпеки випали з вікон висотних будівель 4 лютого. Ці інциденти — лише останні у низці загадкових падінь та смертей високопосадовців російських служб безпеки.

Один із полковників загинув, а інший дивом вижив після падіння і перебуває у лікарні. Про це пише британське видання Express.

Глава УФАС у Республіці Карелія вчинив самогубство

У Петрозаводську знайдено мертвим колишнього полковника міліції, голову управління Федеральної антимонопольної служби Республіки Карелія (УФАС) Артура Пряхіна.

Його тіло було виявлено біля будівлі агенції на набережній Варкауса.

56-річний чоловік випав із вікна п’ятого поверху у вівторок, що, за словами слідчих, було актом самогубства.

Повідомляється, що він залишив записку, в якій попросив вибачення перед дружиною та попросив нікого не звинувачувати.

Пряхін майже 15 років працював у системі МВС, займався боротьбою з економічними злочинами.

УФАС розслідує картельні угоди між кількома російськими компаніями, які претендують на отримання державних контрактів.

Інцидент із високопоставленим співробітником СК Зубковим

У другому інциденті полковник Олексій Зубков випав із вікна четвертого поверху своєї офісної будівлі у Москві.

Полковник є заступником начальника відділу криміналістики у Слідчому комітеті Росії.

Внаслідок падіння він отримав травми середнього ступеня тяжкості та був доставлений до медичного центру імені Пирогова.

За кілька хвилин до падіння Зубков пішов у туалет, а після цього, за його словами, він нічого не пам’ятає.

За даними Express, ці падіння з вікон можуть стати ударом для президента Росії Володимира Путіна. Проте видання не пояснює, що мається на увазі: втрата професійних кадрів чи моральний тиск.

Нагадаємо, у Курській області вже неодноразово на деревах знаходили повішені тіла північнокорейців, які вчинили суїцид. Ці місця завжди були позначені спеціальним ієрогліфом, що означає "небо".