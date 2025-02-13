Странная конструкция на две могилы: как выглядит памятник Черномырдину, который был послом РФ в Украине

Виктор Черномырдин умер в 2010 году после продолжительной болезни

Виктор Черномырдин — российский политический деятель, бывший посол России в Украине. Он умер в 2010 году, его похоронили рядом с женой, а на их могиле установили странной формы памятник.

"Телеграф" расскажет, что известно о деятельности Виктора Черномырдина и где находится его могила.

Виктор Черномырдин — что о нем известно

Виктор Черномырдин родился 9 апреля 1938 в Оренбургской области РФ. Он начал свою трудовую деятельность на Орском нефтеперерабатывающем заводе, а со временем построил серьезную карьеру в политике. С 1982 года Черномырдин был заместителем министра газовой промышленности СССР. В 1983 году был назначен заместителем министра — начальником Всесоюзного промышленного объединения "Тюменгазпром". В 1985-1989 годах — министр газовой промышленности СССР.

После распада Советского союза Виктор Черномырдин продолжил строить политическую карьеру. С 25 декабря 1993 года он стал премьер-министром РФ. С 14 декабря 1992 по 26 мая 1998 года — постоянный член Совета безопасности России.

С 21 мая 2001 по 11 июня 2009 года Виктор Черномырдин занимал должность чрезвычайного и полномочного посла России в Украине, а также был специальным представителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Украиной. На должности посла России он проработал более восьми лет, что противоречило негласному правилу регулярной ротации глав дипломатических представительств за рубежом.

Смерть и могила Черномырдина

Виктор Черномырдин умер на 73 году жизни 3 ноября 2010 года в президентской больнице в Москве. Причиной смерти стал инфаркт миокарда, вызванный продолжительной онкологией, которую лечил дипломат. Для организации похорон Черномырдина даже создали специальную государственную комиссию, а на его похоронах присутствовали тогдашний президент РФ Медведев и премьер-министр Путин.

Похоронили Виктора Черномырдина на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с его женой. Спустя время на могиле установили совместный памятник мужу и жене, который представляет собой странную конструкцию. Судя по фото с кладбища, их общая могила выглядит ухоженной. Однако, на памятнике нет фотографий Черномырдина и его жены — есть только таблички с датами жизни и смерти.

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