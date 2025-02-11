Уже совсем дедушка: как сейчас выглядит заметно постаревший беглый экс-премьер Николай Азаров

Беглый премьер-министр стал рупором российской пропаганды

Николай Азаров — премьер-министр Украины времен Януковича, который сбежал из страны после Революции Достоинства в 2014 году. Известно, что после побега они вместе с Януковичем осели в России. А спустя время Николай Янович начал появляться в эфирах российских пропагандистов.

"Телеграф" обратил внимание, что в последнее время Николай Азаров заметно постарел и осунулся. Рассказываем, как он выглядит сейчас и чем занимается.

Николай Азаров — что о нем известно

Николай Азаров запомнился украинцам не только как глава коррумпированного и правительства времен Януковича с пророссийскими взглядами. Он также вошел в историю, как создатель специфического языка "азировка", которая стала предметом мемов и насмешек.

Николай Азаров в 2013 году. Фото: Getty Images

Азаров был премьер-министром Украины в период с 2010 до 2014 года. Когда он заступил на эту должность ему было около 62 лет, и выглядел он тогда соответственно своему возрасту. А сейчас Николаю Азарову 77 лет и, судя по свежим видео с его участием, он сильно постарел и выглядит, как совсем пожилой дедушка.

А еще он продолжает подыгрывать российской пропаганде. Так, на днях он стал "экспертом" в ютуб-программе некой российской пропагандистки Натальи Воронцовой. В этом эфире он повторял нарративы российской пропаганды о Майдане, Зеленском и очередной бред о войне в Украинею.

Надо сказать, что выглядит он на этом видео, мягко говоря, не очень хорошо. Видно, что Николай Азаров сильно постарел и сдал. При этом он пытается держать марку и появляется в эфирах в белой рубашке с галстуком.

К слову, стоит заметить, что на ютуб-канале Натальи Воронцовой, созданном в апреле 2023 года, Николай Азаров едва ли не единственный "эксперт", с которым она общается. На этом канале 47 видео, большинство из которых посвящены разговорам с Азаровым.

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