Женственная статуя в полный рост и много цветов: как выглядит могила Раисы Горбачевой и где она похоронена
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Несколько лет назад на могиле Раисы и Михаила Горбачевых установили общее надгробие
Раиса Горбачева — жена президента СССР Михаила Горбачева, который умер в 2022 году. Она умерла в 1999 году, а муж пережил ее на 23 года. Однако похоронены они рядом, а на могиле установили совместную надгробную плиту. При этом могила Раисы Горбачевой заметно отличается.
"Телеграф" расскажет, как выглядит могила Раисы Горбачевой и чем она особенная.
Раиса Горбачева — что о ней известно
Раиса Горбачева родилась 5 января 1932 года в в Западно-Сибирском крае. Примечательно, что у нее были украинские корни по отцовской линии — отец был железнодорожником из Чернигова. С будущим мужем и президентом СССР Михаилом Горбачевым Раиса познакомилась в университете, а уже в 1953 года она вышла за него замуж.
На протяжении жизни Раиса Горбачева много училась и занималась преподавательством и общественной деятельностью. Позже она сопровождала мужа-президента в его иностранных поездках, участвовала в приемах иностранных делегаций, приезжавших в Советский союз, регулярно появлялась на телеэкранах. Она нередко вызывала неприязнь и бесила обычных советских женщин, которые не могли позволить себе такие наряды и украшения, как у Раисы Горбачевой. Многим в СССР казалось, что жена Горбачева слишком часто меняет образы и много говорит.
Смерть и могила Раисы Горбачевой
Умерла Раиса Горбачева в университетской клинике Мюнстера в Германии, куда ее привезли родные. Врачи диагностировали у нее лейкоз и готовили к пересадке костного мозга. Однако после курса химиотерапии ей стало хуже, она впала в кому, а потом умерла, не приходя в сознание. Ей было 68 лет.
Похоронили Раису Горбачеву на Новодевичьем кладбище в Москве. Ее могила расположена рядом с колумбарием и заметно отличается от других захоронений. Одна из ее особенностей — необычная женственная статуя девушки с венком на голове. А вокруг большой надгробной плиты много цветов и венков.
В 2022 году, когда умер Михаил Горбачев, его похоронили рядом с женой и установили им совместную надгробную плиту с датами рождения и смерти. Ожидается, что скоро на этом месте появится и памятник или скульптура также Горбачева.
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