Не сказали, что везут на казнь: о чем умолял перед смертью Чикатило и где его похоронили

Серийного маньяка казнили по решению суда 14 февраля 1994 года

Андрей Чикатило — известный советский серийный маньяк, который был пойман, осужден и казнен за свои жестокие преступления. За ним охотились около 10 лет, дважды почти поймали, и третий арест стал последним. В этот день, 14 февраля 1994 года Чикатило был казнен по решению суда.

"Телеграф" расскажет, о чем умолял перед смертью Андрей Чикатило и где его похоронили после казни.

Андрей Чикатило — последние слова и казнь маньяка

Андрей Чикатило — советский серийный убийца, насильник, педофил и каннибал, который родился в Харьковской области. С целью получения сексуального удовлетворения он убил с особой жестокостью около 40 человек в различных регионах СССР, в основном в Ростовской области.

20 ноября 1990 года Чикатило поймали в ходе масштабной спецоперации "Лесополоса", которая проводилась под руководством ЦК КПСС. В ходе досудебного расследования и экспертиз маньяк был признан вменяемым, хотя он всячески пытался изобразить больного и даже сумасшедшего. В результате Чикатило был приговорен судом к смертной казни и расстрелян.

В промежутке времени после приговора до самой казни Андрей Чикатило времени не терял и всерьез верил в снисхождение. Он активно подавал прошения о помиловании на имя Бориса Ельцина. Писал множество жалоб властям и в центральные газеты, обвиняя в предвзятом отношении судью, следователей, свидетелей — всех. И ко всему этому следовала ремарка с умалением: "Прошу сохранить мне жизнь". А еще он, пребывая в камере смертников, так верил в помилование, что ежедневно делал зарядку и всегда с аппетитом ел.

После всех своих писем и жалоб, маньяк вообще не удивился, когда ему сообщили, что скоро его тправят в Москву на новое обследование. Однако, уже вечером 14 февраля 1994 года на тюремном уазике Чикатило отвезли на место исполнения приговоров и казнили выстрелом в затылок. После казни тело Андрея Чикатило закопали в безымянной могиле на кладбище Новочеркасской тюрьмы в Ростовской области России.

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