Не сказали, що везуть на страту: про що благав перед смертю Чикатило і де його поховали

Серійного маніяка стратили за рішенням суду 14 лютого 1994 року

Андрій Чикатило — відомий радянський серійний маніяк, який був спійманий, засуджений та страчений за свої жорстокі злочини. За ним полювали близько 10 років, двічі майже впіймали, і третій арешт став останнім. Цього дня, 14 лютого 1994 року, Чикатило було страчено за рішенням суду.

"Телеграф" розповість, про що благав перед смертю Андрій Чикатило і де його поховали після страти.

Андрій Чикатило — останні слова та страта маніяка

Андрій Чикатило — радянський серійний убивця, ґвалтівник, педофіл та канібал, який народився в Харківській області. З метою отримання сексуального задоволення він убив з особливою жорстокістю близько 40 людей у різних регіонах СРСР, переважно в Ростовській області.

20 листопада 1990 року Чикатило спіймали в ході масштабної спецоперації "Лісосмуга", яка проводилася під керівництвом ЦК КПРС. У ході досудового розслідування та експертиз маніяк був визнаний осудним, хоча він всіляко намагався зобразити хворого і навіть божевільного. В результаті Чикатило був засуджений судом до страти і розстріляний.

У проміжку часу після вироку до страти Андрій Чикатило часу не втрачав і всерйоз вірив у помилування. Він активно подавав прохання про помилування на ім’я Бориса Єльцина. Писав безліч скарг владі і в центральні газети, звинувачуючи в упередженому відношенні суддю, слідчих, свідків — усіх. І до всього цього йшла ремарка з благаннями: "Прошу зберегти мені життя". А ще він, перебуваючи в камері смертників, так вірив у помилування, що щодня робив зарядку і завжди з апетитом їв.

Після всіх своїх листів та скарг, маніяк взагалі не здивувався, коли йому повідомили, що незабаром його відправлять до Москви на нове обстеження. Проте, вже увечері 14 лютого 1994 року на тюремному уазику Чикатило відвезли на місце виконання вироків і стратили пострілом у потилицю. Після страти тіло Андрія Чикатило закопали у безіменній могилі на кладовищы Новочеркаської в’язниці у Ростовській області Росії.

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