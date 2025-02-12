Простила любовницу и внебрачного сына? Как выглядит жена Шойгу, которая с ним почти 50 лет

Они познакомились еще будучи студентами

Сергей Шойгу — бывший министр обороны России, который принимал непосредственное участие в полномасштабной вторжении РФ в Украину. Известно, что у него есть жена и двое дочерей, однако журналистские расследования выявили у чиновника также наличие любовницы и внебрачного сына.

"Телеграф" расскажет, как выглядит жена Сергея Шойгу, которая простила ему любовницу, и что о ней известно.

Сергей Шойгу — что известно о его жене

Ирина Шойгу родилась 31 мая 1955 года в Ачинске Красноярского края, сейчас ей 69 лет. Со своей будущей женой Ириной Сергей Шойгу познакомился в студенческие годы — они вместе учились в Крас­но­яр­ском политехническом институте. Спустя год отношений в 1977 году пара сыграла свадьбу, в то же году родилась их старшая дочь Юлия. Младшая дочь Ксения появилась на свет в 1991 году.

Известно, что жена Шойгу Ирина возглавляла турфирму "Экспо-ЭМ". Эта турфирма обслуживала Министерство чрезвычайных ситуаций, которое с 2000 года возглавлял сам Шойгу. Кроме того, Ирина занималась преподавательской деятельностью, она работала в Российском экономическом университете имени Плеханова.

Теперь же Ирина Шойгу руководит фондом "Республика Спорт" и является заместителем директора Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС при Президенте РФ.

Любовница и внебрачный сын Шойгу

В 2006 году таблоид "Экспресс-газета" опубликовал расследование, в котором утверждалось, что Сергей Шойгу крутит роман со стюардессой самолета МЧС Еленой Шебуновой. По данным журналистов, эти отношения не были простой интрижкой, а стали крепкими и продолжительными. Результатом связи Шойгу с Шебуновой стало рождение внебрачного сына Даниила, которого экс-глава Минобороны РФ не признал официально. Кроме того, продолжительный роман с Шойгу позволил стюардессе серьезно обогатиться.

Судя по тому, что о любовнице Сергея Шойгу трубили в СМИ, его жена Ирина точно знала об этом. Однако, она не просила развод, не устраивала публичных скандалов. А значит простила мужа за роман на стороне и внебрачного сына.

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