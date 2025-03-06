Назвала Зеленского "антихристом" и поддержала аннексию Крыма: что говорит о войне первая женщина-космонавт Терешкова

В честь Терешковой в Украине было названо множество улиц

Имя Валентины Терешковой внесено в историю, ведь в 1963 году она стала первой в мире женщиной-космонавтом. Ее подвигом гордились и в Украине, пока Валентина не пошла в политику и не стала ярой сторонницей путинского режима.

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит Валентина Терешкова, которой сегодня, 6 марта, исполнилось 88 лет. Мы узнали, что она говорит касательно войны в Украине.

Валентина Терешкова — что о ней известно

Родилась Валентина Терешкова в деревне Большое Масленниково, недалеко от Тутаева в Ярославской области. После школы, чтобы помочь семье, Валентина работала на заводах и занималась парашютным спортом.

Валентина Терешкова в молодости

Ее жизнь изменилась после того, как ее зачислили в отряд космонавтов. Именно Валентину Терешкову было выбрано на роль первой женщины-космонавта ведь она, среди прочего, обладала важными качествами, чтобы вести активную общественную деятельность.

Валентина Терешкова стала первой женщиной-космонавтом

16 июня 1963 года 26-летняя Валентина Терешкова совершила свой космический полет на корабле "Восток-6" и продолжался он почти трое суток. Она совершила 49 витков вокруг нашей планеты и 17 июня сделала фотографию горизонта Земли.

Валентина Терешкова совершила 49 витков вокруг Земли

Ее подвиг ценили в нашей стране, поэтому в честь первой женщины-космонавта было названо 230 улиц в разных городах Украины. Но в процессе декомунизации их переименовали.

Где сейчас Валентина Терешкова и что говорит о войне

После полета Валентина Терешкова подалась в большую политику и активно развивалась в этой сфере. В 2011 году ее избрали депутатом Госдумы РФ от партии "Единая Россия", и в 2016 году снова прошла в парламент.

Валентина Терешкова после полета пошла в политику

Валентина Терешкова является сторонницей Владимира Путина и поддерживает войну, в 2014 году она голосовала за аннексию Крыма и за разрешение ввода российских войск на территорию Украины. В 2020 году Терешкова предложила поправку в Конституции РФ, которая позволила действующему президенту еще дважды претендовать на пост главы государства.

Валентина Терешкова поддерживает Путина и войну в Украине

В 2023 году, как сообщают СМИ, первая женщина-комонавт просила признать президента Украины Владимира Зеленского "антихристом". Свою просьбу женщина адресовала патриарху РПЦ Кириллу Гундяеву. Хотя ранее Валентина Терешкова заявляла, что религия — это "большое зло", мешающее людям правильно смотреть на реальную действительность и познавать ее.

"Телеграф" писал ранее, какой была в молодости соратница Путина Валентина Матвиенко. Она родилась и получила образование в Украине.