Называл Россию и Украину "одним народом": что говорит о войне режиссер Фёдор Бондарчук

Ранее у актера была четкая пропутинская позиция

Российский актер и режиссер Фёдор Бондарчук молчит о войне России против Украины. Впрочем, раньше он неоднократно делал высказывания о нашем государстве, которые удивляли своим цинизмом. Также мы рассказывали, что говорит о войне основатель и актер "Маски-шоу" Георгий Делиев.

"Телеграф" напомнит, что говорил Боднарчук об Украине и войне, начатой Россией.

Как высказывался Фёдор Бондарчук об Украине

В 2005 году актер стал режиссером и актером фильма "9 рота" о советских военных, которых отправили в Афганистан в 80-х. Лента содержит элементы украинофобии. К тому же актер был доверенным лицом Путина на выборах в 2012 году и входил в высший совет партии "Единая Россия".

Бондарчук пренебрежительно высказывался о Революции Достоинства, называя ее "произволом" и "каменным веком". Позже он поддержал аннексию Россией Крыма в 2014 году. В частности, режиссер подписал заявление российских деятелей культуры, одобряющих агрессивную политику диктатора Владимира Путина. Так, актера внесли в базу "Миротворца" и запретили въезд в Украину.

Бондарчуку запретили въезд в Украину

В 2015 году Бондарчук утверждал, что Госкино Украины "слило" в сеть российскую ленту "Духless 2" еще до премьеры. Речь шла, что ведомству была передана копия ленты с украинскими субтитрами. Так, режиссер заявлял, что будет подавать в суд на Госкино Украины.

В 2017 году Бондарчук вместе с "землячеством России в Одессе" выделил гуманитарную помощь украинским ветеранам в Афганистане. Кампания с противоречивым названием "#БратьяНавсегда" передала военным лекарства и инвалидные кресла.

Тогда Бондарчук заявил, что якобы Украину и Россию "рассорили", умалчивая, что к тому времени страна-оккупанта уже несколько лет вела войну на Донбассе. Он распространял пропагандистские месседжи об "одном народе".

Бондарчук распространял русскую пропаганду

"Те, кто поругал наши народы сегодня хитро улыбаются и потирают руки. Но мы, я уверен, найдем в себе силы защитить наше братство. Давайте вместе сделаем первый шаг к возрождению наших добрых отношений" — говорил актер.

Бондарчук распространял русский миф "об одном народе"

Бондарчук не высказывался о полномасштабном вторжении России в Украину. Однако он говорил, что на Западе "господствует русофобия", умалчивая о страшных преступлениях оккупантов в Украине. Публицист Захар Прилепин предположил, что режиссер имеет "сложное отношение" к войне, поэтому не высказывается. Также он добавил, что Бондарчук не будет снимать фильмы о вторжении россиян.

Прилепин считает, что Бондарчук имеет "сложное отношение" к войне

Путешественник Федор Конюхов заявил, что Бондарчук проявил свою позицию другим способом. Он снял фильм "Покоритель ветра" о том, как Конюхов облетел мир на воздушном шаре "Мортон" за 11 дней. По мнению путешественника, таким образом режиссер показал свой "патриотизм".

Конюхов считает Бондарчука "патриотом" России

Интересно, что актриса Паулина Андреева, с которой Бондарчук находился в отношениях в 2022 году, высказалась против войны. Впоследствии она покинула Россию. Режиссер продолжает жить в России, поэтому, вероятно, и поддерживает войну против Украины.

Избранница Фёдора Бондарчука – Паулина Андреева – не поддержала войну

Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорит о войне российский актер Михаил Боярский. Он сыграл Д’Артаньяна в советском фильме "Три мушкетера".