Называл украинцев "хохлами" и хотел вернуться в СССР: что говорит о войне телеведущий Дмитрий Дибров

Телеведущий избрал молчаливую позицию по поводу полномасштабного вторжения

Российский телеведущий, продюсер, режиссер и музыкант Дмитрий Дибров был очень известен в постсоветском пространстве, как и Тимур Кизяков. В Украине, в частности, шоумен стал популярным благодаря шоу "Антропология", которое сам создал и вел. Однако в 2014 году телеведущий назвал украинцев "хохлами" и заявил, что хочет вернуться в СССР.

Публичных заявлений о войне, развязаной Россией, Дибров не делал. "Телеграф" решил выяснить, что говорит телеведущий об Украине и полномасштабном вторжении, что известно о Дмитрии Диброве и его личной жизни.

Что известно о Дмитрии Диброве

Дмитрий Дибров родился 14 ноября 1959 года в Ростове-на-Дону. После окончания факультета журналистики Ростовского государственного университета он начал свою карьеру в медиа.

В 1990-х годах Дибров создал и вел программу "Антропология", привлекшую внимание зрителей своим необычным подходом к интервью и обсуждению различных тем. Впоследствии он стал ведущим российской версии шоу "Кто хочет стать миллионером?", что значительно повысило его узнаваемость и популярность как в России, так и в Украине.

Личная жизнь Дмитрия Диброва

Телеведущий был в браке трижды. Сейчас его жена — Полина Диброва, которая младше его на 30 лет. На момент знакомства девушке было 17 лет, а ведущему — 47. Сейчас у пары трое детей и Полина заявляла, что чувствует себя старше мужчины, потому что она очень серьезная, а ее избранник — нет.

Будущие супруги познакомились до того, как Дибров женился на другой женщине, Александре Дибровой. Ведущий делал девушке предложение, но тогда она не согласилась выйти за него замуж, а Дмитрий женился на второй жене.

Что говорит о войне Дмитрий Дибров

В 2014 году Дмитрий Дибров заявил, что Украина уничтожила пассажирский авиалайнер Boeing 777. Такое сообщение ведущий написал в соцсети Twitter (сейчас — "Х"). Журналист писал, что "хохлы" уже сбивали пассажирский самолет 13 лет назад. Более того, Дибров заявил, что все, на что способна украинская армия — это убивать невооруженных людей. Об этом пишет издание "Гордон".

Также в 2014 году в сообщениях Дибров писал, что "украинские нацики хотят на запад, а украинские коровы — на восток". Ведущий также излагал разные сообщения, в которых писал стихи "Верните нам СССР".

В начале полномасштабного вторжения в 2022 году Дмитрию Диброву было запрещено выступать на территории России, поскольку он покинул страну-агрессорку в начале большой войны. Сейчас ведущий избрал молчаливую позицию о нападении РФ на Украину.

Где сейчас Дмитрий Дибров

Сейчас Дмитрий Дибров вернулся в Россию и стал работать там. Раньше он был ведущим на пропагандистском канале ТНТ и вел шоу "Это нормально?" вместе с Ольгой Бузовой. В настоящее время он работает на Первом канале, где ведет шоу "Антропология".

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