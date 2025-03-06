Назвала Зеленського "антихристом" та підтримала анексію Криму: що говорить про війну перша жінка-космонавт Терешкова

На честь Терешкової в Україні було названо багато вулиць

Ім’я Валентини Терешкової внесено в історію, адже у 1963 році вона стала першою у світі жінкою-космонавтом. Її подвигом пишалися і в Україні, доки Валентина не пішла в політику і не стала затятою прихильницею путінського режиму.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає Валентина Терешкова, якій сьогодні, 6 березня, виповнилося 88 років. Ми дізналися, що вона говорить про війну в Україні.

Валентина Терешкова — що про неї відомо

Народилася Валентина Терешкова в селі Велика Масленнікова, неподалік Тутаєва в Ярославській області. Після школи, щоб допомогти сім’ї, Валентина працювала на заводах та займалася парашутним спортом.

Валентина Терешкова у молодості

Її життя змінилося після того, як її зарахували до загону космонавтів. Саме Валентину Терешкову було обрано на роль першої жінки-космонавта, адже вона, серед іншого, мала важливі якості, щоб вести активну громадську діяльність.

Валентина Терешкова стала першою жінкою-космонавтом

16 червня 1963 року 26-річна Валентина Терешкова здійснила свій космічний політ на кораблі "Схід-6" і тривав він майже три доби. Вона здійснила 49 витків довкола нашої планети й 17 червня зробила фотографію горизонту Землі.

Валентина Терешкова здійснила 49 витків навколо Землі

Її подвиг цінували у нашій країні, тому на честь першої жінки-космонавта було названо 230 вулиць у різних містах України. Але у процесі декомунізації їх перейменували.

Де зараз Валентина Терешкова і що говорить про війну

Після польоту Валентина Терешкова подалася у велику політику та активно розвивалася у цій сфері. У 2011 році її обрали депутатом Держдуми РФ від партії "Єдина Росія", а 2016 року вона знову пройшла до парламенту.

Валентина Терешкова після польоту пішла у політику

Валентина Терешкова є прихильницею Володимира Путіна і підтримує війну, у 2014 році вона голосувала за анексію Криму та за дозвіл на введення російських військ на територію України. У 2020 році Терешкова запропонувала поправку до Конституції РФ, яка дозволила чинному президенту ще двічі претендувати на пост глави держави.

Валентина Терешкова підтримує Путіна та війну в Україні

У 2023 році, як повідомляють ЗМІ, перша жінка-комонавт просила визнати президента України Володимира Зеленського "антихристом". Своє прохання жінка адресувала патріарху РПЦ Кирилу Гундяєву. Хоча раніше Валентина Терешкова заявляла, що релігія — це "велике зло", яке заважає людям правильно дивитися на реальну дійсність і пізнавати її.

"Телеграф" писав раніше, якою була в молодості соратниця Путіна Валентина Матвієнко. Вона народилася та здобула освіту в Україні.