Назвала Зеленського "антихристом" та підтримала анексію Криму: що говорить про війну перша жінка-космонавт Терешкова
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На честь Терешкової в Україні було названо багато вулиць
Ім’я Валентини Терешкової внесено в історію, адже у 1963 році вона стала першою у світі жінкою-космонавтом. Її подвигом пишалися і в Україні, доки Валентина не пішла в політику і не стала затятою прихильницею путінського режиму.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає Валентина Терешкова, якій сьогодні, 6 березня, виповнилося 88 років. Ми дізналися, що вона говорить про війну в Україні.
Валентина Терешкова — що про неї відомо
Народилася Валентина Терешкова в селі Велика Масленнікова, неподалік Тутаєва в Ярославській області. Після школи, щоб допомогти сім’ї, Валентина працювала на заводах та займалася парашутним спортом.
Її життя змінилося після того, як її зарахували до загону космонавтів. Саме Валентину Терешкову було обрано на роль першої жінки-космонавта, адже вона, серед іншого, мала важливі якості, щоб вести активну громадську діяльність.
16 червня 1963 року 26-річна Валентина Терешкова здійснила свій космічний політ на кораблі "Схід-6" і тривав він майже три доби. Вона здійснила 49 витків довкола нашої планети й 17 червня зробила фотографію горизонту Землі.
Її подвиг цінували у нашій країні, тому на честь першої жінки-космонавта було названо 230 вулиць у різних містах України. Але у процесі декомунізації їх перейменували.
Де зараз Валентина Терешкова і що говорить про війну
Після польоту Валентина Терешкова подалася у велику політику та активно розвивалася у цій сфері. У 2011 році її обрали депутатом Держдуми РФ від партії "Єдина Росія", а 2016 року вона знову пройшла до парламенту.
Валентина Терешкова є прихильницею Володимира Путіна і підтримує війну, у 2014 році вона голосувала за анексію Криму та за дозвіл на введення російських військ на територію України. У 2020 році Терешкова запропонувала поправку до Конституції РФ, яка дозволила чинному президенту ще двічі претендувати на пост глави держави.
У 2023 році, як повідомляють ЗМІ, перша жінка-комонавт просила визнати президента України Володимира Зеленського "антихристом". Своє прохання жінка адресувала патріарху РПЦ Кирилу Гундяєву. Хоча раніше Валентина Терешкова заявляла, що релігія — це "велике зло", яке заважає людям правильно дивитися на реальну дійсність і пізнавати її.
"Телеграф" писав раніше, якою була в молодості соратниця Путіна Валентина Матвієнко. Вона народилася та здобула освіту в Україні.