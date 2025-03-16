Запасы денег в российской казне стремительно сокращаются: в чем причина

У России серьезные проблемы с запасом денежных средств

Остатки денежных средств на счетах российского казначейства стремительно сокращаются уже пару месяцев. При этом подобная картина также будет наблюдаться и в марте.

На это указал системный аналитик Евгений Истребин в Facebook. По его словам, сильный дефицит бюджет наблюдается по крайней мере в последние три месяца.

В частности он указывает на то, что в декабре-24 у РФ был дефицит бюджета в 3 триллиона рублей, в январе-25 — 1,8 трлн, а в феврале-25 — 1 триллион. Это стало следствием увеличения расходов на фоне снижения доходов.

В конечном итоге это привело к тому, что остатки средств на казначейских счетах сократились с 12 триллионов в конце прошлого года до 5 триллионов на 26 февраля 2025 года.

Истребин отмечает, что плачевная ситуация будет наблюдаться и в марте из-за снижения стоимости нефти "Брент" до 70 долларов, а также укрепления курса рубля на бирже, что приведет к снижению выручки от торговли.

"Ситуация для РФ действительно плохая. Способов выхода немного. Увеличение внутреннего госдолга они с начала года проводят очень активно. Так на последних аукционах по размещению ОФЗ (облигации федерального займа, — ред.) выручка составляла 200-250 млрд.руб в неделю, что выше среднего. План размещений на 1 квартал они досрочно выполнили на этой неделе. Остаются плохие и очень плохие решения", — написал он.

Аналитик говорит, что сейчас правительство РФ может либо урезать расходы, девальвировать рубль или же изымать средства из Фонда национального благополучия, в котором остается ликвидных активов на 3,4 триллиона рублей.

Как сообщалось ранее, экс-член набсовета НБУ Виталий Шапран ранее рассказал, что решение администрации Дональда Трампа о непродлении исключений из санкций против России сильно ударит по ее экономике и будет ключевым элементом давления на Кремль.