Россия потеряла часть нефтяного экспорта: как на это повлияли новые санкции

В феврале было зафиксировано 356 судов, экспортировавших нефть и нефтепродукты из России, в том числе 167 судов принадлежали к "теневому флоту"

Россия в феврале потеряла 9% от общего нефтяного экспорта по сравнению с январем 2025 года. А из-за американских санкций экспорт нефти через "теневой флот" показал масштабное падение – на 21%, то есть на пятую часть.

Об этом говорится в отчете аналитического агентства CREA. Агентство отмечает, что в феврале было зафиксировано 356 судов, экспортировавших нефть и нефтепродукты из России, в том числе 167 судов принадлежали к "теневому флоту". При этом выросли объемы нефти, транспортируемой суднами, принадлежащими или застрахованные странами G7+ – этот показатель вырос на 15%.

"Это изменение свидетельствует о том, что санкции Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), введенные в январе, могли оказать реальное влияние на российские потоки нефти", — говорится в отчете.

Аналитики агентства отмечают, что в случае, если бы ценовой потолок на российскую нефть уменьшили до 30 долларов США за баррель (сейчас – 60 долларов), российские нефтяные доходы сократились бы на 41%, или на 136 млрд евро. В частности, в феврале доходы россиян упали бы на 40% (4,26 млрд. евро). Но в целом даже сейчас агентство оценивает ситуацию как "положительную": только 56% экспорта российской нефти в феврале приходилось на "теневой флот" против 65% в январе. Транспортировка сырой нефти упала с 85% до 75%, а нефтепродуктов – с 40% до 25%.

Ранее "Телеграф" писал о том, что США запретили зарубежным компаниям производить расчеты за российские энергоресурсы через подсанкционные банки. Это решение было принято в качестве рычага давления на РФ в переговорах по урегулированию войны в Украине. Это решение фактически делает невозможной покупку российской нефти европейскими странами без риска попасть под санкции США.