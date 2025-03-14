"Это слабое место Путина": эксперт оценил новые санкции США против России

Путин между войной и кризисом: как США давят на Москву?

Соединенные Штаты Америки объявили об усилении санкционного давления на российскую банковскую систему и энергетический сектор. Администрация Дональда Трампа решила не продлевать исключения из санкций, введенных во время президентства Джо Байдена.

Как сообщает издание DW, это решение фактически делает невозможным покупку российской нефти европейскими странами без риска попасть под санкции США. В то же время Вашингтон возобновляет поставки Украине дальнобойных бомб GLSDB. Это произошло на фоне сообщений о том, что Вооруженные силы Украины исчерпали запасы ракет ATACMS аналогичной дальности.

Финансовый аналитик, экс-член совета НБУ Виталий Шапран объясняет, что новые санкции являются частью стратегии Трампа по поводу принуждения России к уступкам. По его мнению, экономическое давление становится ключевым инструментом в переговорах:

"Российский диктатор предоставил нечеткий ответ американцам относительно готовности к миру, фактически уклонился от него. По всем законам Wall Street теперь арбитр в переговорах должен принять меры против непослушной стороны. Экономика РФ — это слабое место Путина. Государственный сектор буквально захлебывается от недостатка средств. Минфин РФ уже фактически потратило 2 трлн рублей, которые успел одолжить через облигации федерального займа, хотя по плану этих средств должно было хватить до 1 апреля. Также власти РФ признали, что бюджетный дефицит 2025 года будет выше запланированного."

По мнению Шапрана, санкции против банковского сектора РФ могут серьезно ударить по бюджетным поступлениям и доходам государственных компаний. Однако он считает, что это лишь предупредительный выстрел:

"Более болезненным для РФ может стать снижение цен на нефть до 30-40 долларов за баррель или герметизация балтийского экспортного маршрута. Однако уже озвученные санкции могут повлечь катастрофические последствия для стран нашего региона. Например, санкции против Газпромбанка автоматически заблокируют "Турецкий поток", из-за чего газа не будет хватать не только Турции, а и Венгрии и Словакии".

Что касается возможной реакции Кремля на усиление санкций, эксперт отмечает, что Путин избрал тактику "ни войны, ни мира":

"С одной стороны, он боится получить удар ниже пояса – по экономике. А с другой – располагает мощным военно-промышленным комплексом, который работает на войну и приносит доходы его окружению. Такой ответ не устроит ни Вашингтон, ни Брюссель, ни даже Пекин."

Новый этап санкционного давления США может стать критическим испытанием для российской экономики, уже сталкивающейся с серьезными финансовыми трудностями. Впрочем, заставит ли это Кремль уступить – вопрос остается открытым.

Ранее "Телеграф" писал о том, что США запретили зарубежным компаниям производить расчеты за российские энергоресурсы из-за подсанкционных банков. Это решение было принято в качестве рычага давления на РФ в переговорах по урегулированию конфликта в Украине.