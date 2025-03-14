Путин не отказывается от максималистских требований к Украине: Financial Times объяснило, почему

Путин сейчас оказался в недвусмысленной ситуации – он не хочет идти на условия Украины, но боится прогневать Трампа

Российский правитель Владимир Путин заявил, что якобы поддерживает идею объявить на фронте войны в Украине прекращение огня на 30 дней. Но он сразу же заявил, что даст согласие только после выполнения ряда условий, которые фактически неприемлемы, что демонстрирует – Путин не планирует отказываться от своих максималистских требований в Украине.

Об этом пишет Financial Times. Путин открыто озвучил свои страхи во время пресс-конференции в Кремле: Россия боится, что Украина получит время на перевооружение и перегруппировку военных сил на фронте.

Президент США Дональд Трамп в это же время сказал, что его команда ведет "очень серьезные дискуссии с Путиным и другими". Доподлинно неизвестно, что стоит за этими словами. Однако Путин сейчас оказался в недвусмысленной ситуации, поскольку с одной стороны он не хочет отступать от своих требований, с другой – он боится вызвать гнев Трампа, поскольку становится на пути мирного соглашения.

"Они хотят сыграть с США в игру в поддавки, чтобы посмотреть, что Трамп сделает, если Россия сделает вид, что играет в мяч, и предложит очень условное "безусловное прекращение огня"", – сказала старшая научная сотрудница Института международной экономики Петерсона Элина Рыбакова.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что 13 марта переговоры Лукашенко и Путина начались с заявлений белорусского лидера по окончании войны в Украине. По словам Лукашенко, у России есть "большие козыри" в ситуации в Украине, поэтому договориться об урегулировании удастся тогда, когда Москва "их достанет".

Президент США Дональд Трамп отреагировал на ряд громких заявлений своего российского коллеги Владимира Путина. Он сказал, что надеется на верные шаги Москвы и хотел бы видеть прекращение огня с российской стороны.

До этого сенатор США Линдси Грэм заявлял, что если Россия откажется от предложенного Украиной и Соединенными Штатами 30-дневного прекращения огня, на Россию должны быть наложены санкции. И эти санкции следует ввести не только против России, но и против стран, покупающих российские товары. Шаги в этом направлении уже сделаны: администрация Трампа отказалась продлить 60-дневное исключение для ряда подсанкционных российских банков, которое позволяло им обрабатывать платежи за энергоресурсы.