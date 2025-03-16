Запаси грошей у російській казні стрімко скорочуються: у чому причина

У Росії серйозні проблеми із запасом коштів

Залишки коштів на рахунках російського казначейства швидко скорочуються вже кілька місяців. При цьому подібна картина також спостерігатиметься й у березні.

На це вказав системний аналітик Євген Істребін у Facebook. За його словами, сильний дефіцит бюджету спостерігається принаймні в останні три місяці.

Зокрема він вказує на те, що у грудні-24 у РФ був дефіцит бюджету в 3 трильйони рублів, у січні-25 — 1,8 трлн, а в лютому-25 — 1 трильйон. Це стало наслідком збільшення видатків на тлі зниження доходів.

Зрештою, це призвело до того, що залишки коштів на казначейських рахунках скоротилися з 12 трильйонів наприкінці минулого року до 5 трильйонів на 26 лютого 2025 року.

Істребін зазначає, що плачевна ситуація спостерігатиметься і в березні через зниження вартості нафти "Брент" до 70 доларів, а також зміцнення курсу рубля на біржі, що призведе до зниження виручки від торгівлі.

"Ситуація для РФ дійсно погана. Способів виходу небагато. Збільшення внутрішнього держборгу вони з початку року проводять дуже активно. Так на останніх аукціонах по розміщенню ОФП (облігації федеральної позики, — ред.) виручка становила 200-250 млрд. руб на тиждень, що вище за середню. План розміщень на 1 квартал вони достроково виконали цього тижня. Залишаються погані та дуже погані рішення", — написав він.

Аналітик каже, що зараз уряд РФ може або урізати витрати, девальвувати рубль або вилучати кошти з Фонду національного добробуту, в якому залишається ліквідних активів на 3,4 трильйона рублів.

Як повідомлялося раніше, ексчлен наглядової ради НБУ Віталій Шапран раніше розповів, що рішення адміністрації Дональда Трампа про непродовження винятків із санкцій проти Росії сильно вдарить по її економіці і буде ключовим елементом тиску на Кремль.