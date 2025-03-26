В России пьяные депутаты избили женщину: чем она "провинилась"

В нападении также участвовала супруга одного из депутатов

В Калининградской области возбуждено уголовное дело по факту избиения женщины двумя депутатами от провластной партии "Единая Россия" и их спутницей. Как сообщило региональное управление Следственного комитета (СК), инцидент произошёл в ночь на 23 января 2025 года в посёлке Янтарный.

Об этом сообщает издание "Новый Калининград" со ссылкой на СК. После нападения "единороссы" ударились в бега.

По данным следствия, депутаты Янтарного городского округа Павел Малыхин и Василий Рогатко, а также жена Малыхина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на 37-летнюю женщину возле ресторана "Янтарная легенда", владельцем которого является сам Малыхин. Поводом для агрессии стало то, что потерпевшая случайно опрокинула кадку с деревом у входа в заведение.

Все трое участников нападения были объявлены в федеральный розыск по статье 213 части 2 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору). Спустя несколько недель СК сообщил о задержании одного из фигурантов — Павла Малыхина. В отношении его супруги планируются следственные действия в ближайшее время.

Следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего и ищут свидетелей. Также жителей региона просят сообщать любую информацию о местонахождении разыскиваемых лиц.

Ранее российский исполнитель, также являющийся членом "Единой России", Александр Буйнов сбил на дороге воспитательницу детского сада в Подмосковье. ДТП произошло вечером, когда артист ехал на своем автомобиле Lexus. 61-летняя женщина в это время переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.